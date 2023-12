Mehl avlyser besøk

Justisminister Emilie Enger Mehl avlyser et planlagt besøk til Rygge flystasjon mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) endrer programmet sitt og reiser ikke til et planlagt besøk på Rygge flystasjon mandag.

Justisdepartementet bekrefter at det er gjort endringene i programmet.

Fredag ble det kjent at NSM hadde tatt opp et lån på 200 millioner kroner i forbindelse med en leieavtale for nye kontorlokaler på Fornebu.

Mehl skulle etter planen ha vært til stede under et arrangement på Rygge flystasjon. Der skal det markeres at de siste av de gamle Sea King redningshelikoptrene går ut av operativ tjeneste og erstattes av nye Sar Queen.

Departementet opplyser at statsråden har endret sine prioriteringer, og at en statssekretær har overtatt mandagens avtale.

Departementet kan ikke gå nærmere inn på hva som står på dagsordenen for justisministeren mandag. Mehl varslet lørdag at det vil bli gjennomført en storstilt gjennomgang av NSM-saken. Blant annet vil NSMs leieavtaler ti år tilbake i tid bli undersøkt.