Pornobrukere kan bli pålagt å skanne ansiktet

Tilsynsorgan i Storbritannia foreslår å bruke ansiktsgjenkjenning for å verifisere alderen til pornobrukere.

Forslaget om skanning av ansikt er en av flere metoder som blir foreslått for å hindre barn i å se på pornografisk innhold på nett.

Utkastet til retningslinjer kommer fra Ofcom, som er den britiske regulerings- og konkurransemyndigheten for kommunikasjonsindustrien, skriver BBC.

Gjennomsnittsalderen for når barn begynner å se på pornografi er, følge en undersøkelse, 13 år.

Pornoindustrien mener på den andre siden at informasjonsinnhentingen som kreves vil gå ut over brukernes sikkerhet. Personvernaktivister har også kritisert forslagene og advart om «katastrofale» konsekvenser hvis data fra alderskontroller lekker ut.

Se video: Dansk fisker fikk bombe i garnet

Your browser doesn't support HTML5 video. Dansk fisker fikk bombe i garnet

Lett tilgang

I dag er det veldig lett å få tilgang til eksplisitt innhold. En rapport fra Ofcom viste at hele 14 millioner britiske borgere brukte pornografiske nettsteder, men den lette tilgangen og det store antallet brukere skaper også bekymringer for at barn er blant dem.

Rapporten viser at ett av ti barn besøker slike nettsteder før de fyller ni år.

I Norge ser 17 prosent på porno flere ganger i uken. 57 prosent av ungdom som ser på porno, gjorde det for første gang før de fylte 13 år.

Vil beskytte barn

I Storbritannia ble det nylig innført en lov kalt «The online safety act» som krever at sosiale medier og søkemotorer beskytter barn mot skadelig innhold på nett. Påbudet vil håndheves av Ofcom og brudd kan bøtelegges fra loven trer i kraft en gang i 2025.

I Ofcoms utkast til retningslinjer blir flere metoder for aldersverifisering foreslått. Nettsteder kan for eksempel måtte kreve pass eller annen godkjent ID, sjekke om brukeren tidligere har fjernet aldersbegrensninger fra en mobiltelefon, kredittkort eller digitale ID-lommebøker som lagrer brukerens aldersbevis og som kan deles med nettstedet.

Til slutt kan også ansiktsskanningsteknologi, som vil skanne brukernes ansikter og bruke programvare for å avgjøre om de er voksne, også være et alternativ.

Mulig å omgå

Ofcom påpeker at det er sannsynlig at metodene vil være mulig å omgås. Jack Liepa er direktør for Sexpression – en organisasjon som tilbyr seksualundervisning til britiske skoleelever. Han ser på The online safety act som et positivt steg, men ikke en fullstendig løsning.

– Unge mennesker vil sannsynligvis fortsatt finne måter å få tilgang til dette innholdet på: eldre søsken kan gi tilgang, og de vil fortsatt fylle 18 år og plutselig ha tilgang, i en fortsatt ganske ung og påvirkelig alder, sier Liepa.

Voksne brukere er også bekymret for å bevise alderen sin, ifølge Ofcom. Den største bekymringen er sikkerheten for dataen deres. Abigail Burke, fra Open Rights Group, mener at det ikke er lagt nok vekt på dette i retningslinjene.

– De potensielle konsekvensene av at data lekker ut er katastrofale og kan inkludere utpressing, svindel, skade på forhold og avsløring av menneskers seksuelle preferanser i svært sårbare situasjoner, sier Burke.

Teknologien er klar

Ofcoms administrerende direktør, Dame Melanie Dawes, sier til BBC Radio 4 at operatørene av eksplisitte nettsteder må balansere det å gjennomføre aldersbekreftelse effektivt og å bevare det juridiske kravet om datasikkerhet.

Selskaper som leverer teknologi til å vurdere alder, mener at teknologien allerede er klar, tar kort tid og respekterer brukerens personvern.

Verdens største nettsted for porno, Pornhub, sier imidlertid at trafikken vil flytte seg til andre og mørkere hjørner av internett, hvis forslaget trer i kraft.