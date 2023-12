Mehl varsler gjennomgang av NSM-saken – vil gå ti år tilbake i tid

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler en storstilt gjennomgang av NSM-saken. Hun vil blant annet undersøke NSMs leieavtaler ti år tilbake i tid.

– Vi må komme til bunns i saken, sier hun i en pressemelding.

Mehl og Justisdepartementet vil undersøke flere forhold knyttet til NSM i lys av den ulovlige låneavtalen. Departementet varsler blant annet at de vil se på NSMs husleieavtaler de siste ti årene.

Samtidig sier hun at opptil fem departementer kan berøres av gjennomgangen. Disse inkluderer Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Kommunaldepartementet.

– Den eksterne gjennomgangen av NSM blir viktig. Samtidig vil vi se på relevante forhold relatert til saken. Som kommunisert på pressekonferansen, kan vi ikke utelukke at det kan være andre kritikkverdige forhold som vi i dag ikke kjenner til, sier Mehl.

JD: Ikke forelagt den endelige avtalen

Fredag ble det kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Direktør Sofie Nystrøm gikk av som følge av avsløringen. NSM lånte pengene fra utleier Norwegian Property for å oppgradere bygningen de skulle leie.

Lånet er et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet.

Nystrøm har hevdet at den aktuelle avtalen var en «leieavtale med innebygd finansiering», og at den ble lagt fram for Justisdepartementet uten at de fikk merknader på det.

Departementet hevder imidlertid at den endelige kontrakten som ble inngått, hadde endrede vilkår som eksplisitt nevnte en låneavtale mellom partene. Justisdepartementet sier de aldri ble forelagt den endelige avtalen som ble inngått.

Nystrøm: JD godt kjent med avtalen

Nystrøm hevder på sin side at avtaleutkastet som ble vist til Justisdepartementet viste at NSM skulle betale tilbake penger for spesialtilpasninger for bygget over leieperioden med renter.

– Avtalen inkluderer tilleggsfinansiering av investeringer i spesialtilpasninger og sikkerhet, og den inneholdt formuleringer om at beløpet skulle tilbakebetales over leieperioden, skriver hun i en epost til VG.

Hun gjentar at det ikke ble gitt noen merknader til avtalen.

– Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter. Vi har fulgt dette prinsippet, og det er den samme grunnleggende mekanismen som lå til grunn i avtalen som ble signert