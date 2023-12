Frp vil ha egne akuttklasser for voldelige elever

Frp-leder Sylvi Listhaug vil åpne for å opprette akuttklasser for elever med voldelig og problematisk atferd. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Sylvi Listhaug ønsker strengere tiltak mot voldelige elever. Nå vil Frp ta inspirasjon fra Sverige og opprette egne akuttklasser for disse elevene.

– Vi ser for oss at noen elever må ut av det ordinære skoletilbudet i deler av skoletiden. Det går ikke lenger at noen få skal skape angst, redsel og ødelegge læringsmiljøet for andre, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

Hun fremmer, sammen med partikollega Himanshu Gulati, et forslag i Stortinget før jul om at det norske regelverket endres slik at det kan opprettes egne akuttklasser elever med voldelig og problematisk atferd.

– Vi må erkjenne at det vi har gjort hittil, ikke har vært godt nok. Noen partier har en nærmest monoman tro på at etter- og videreutdanning av lærere skal løse alle problemer. Men det løser ikke økende elevvold og trusler, sier Listhaug.

I Sverige ble det i fjor satt av 150 millioner kroner for 2024 og 2025 til en lignende ordning. Landets største fagorganisasjon for lærere har imidlertid gått ut mot tiltaket, og etterlyser i stedet mer forebygging.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker ikke å ta stilling til Frp-forslaget før det er fremmet i Stortinget, men understreker at «vold og trusler er helt uakseptabelt».