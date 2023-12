Danmark forbyr koranbrenning

Loven ble vedtatt med 94 stemmer for og 77 stemmer mot i Folketinget.

NTB

Det danske Folketinget har vedtatt en lov som forbyr brenning av koranen og andre religiøse skrifter på offentlige steder.

Etter en flere timer lang debatt ble forslaget vedtatt med 94 stemmer for og 77 stemmer mot, skriver danske TV 2.

Straffen for å bryte loven blir opp til to års fengsel. Loven forbyr utilbørlig behandling av tekster som har religiøs betydning for anerkjente trossamfunn.

I praksis blir det forbudt å brenne, rive i stykker eller på andre måter besudle hellige skrifter i det offentlige rom eller på videoklipp som er ment for vid spredning på nett.

Loven kommer etter at det under våren, sommeren og høsten har vært en rekke koronabrenninger som har utløst rasende reaksjoner i muslimske land. Mellom 21. juli og 24. oktober i år ble det registrert 483 brenninger av bøker og flagg i Danmark, ifølge tall fra politiet.

En nesten samlet opposisjon gikk på talerstolen i Folketinget og protesterte mot lovforslaget og framholdt at det ville undergrave ytringsfriheten. Regjeringen mener at loven bare vil ha marginale følger for retten til å ytre seg.