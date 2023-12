To Putin-allierte drept i samme tidsrom

Ukrainsk etterretning bekrefter å stå bak det ene attentatet.

To «pro-russiske» politikere fra Ukraina ble drept på onsdag, kun med noen timers mellomrom.

Illia Kyva ble funnet død i en forstad nær den russiske hovedstaden Moskva. Kyva skal ha blitt skutt, ifølge russisk etterforskning. Det melder The Moscow Times, via AFP.

Kyva satt tidligere i det ukrainske parlamentet, men skal ha fått sparken etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022. I november ble Kyva dømt til 14 års fengsel for forræderi og forsøk på å styrte regjeringen. Det skriver Newsweek.

– Vi kan bekrefte at Kyva er ferdig

Kilder fra Ukrainas forsvarssektor hevder overfor AFP at Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) skal ha stått bak attentatet. En talsperson for den ukrainske militære etterretningen, Andriy Yusov kommenterte Kyvas død slik i en samtale med ukrainsk allmennkringkasting:

– Vi kan bekrefte at Kyva er ferdig. En slik skjebne vil ramme andre forrædere i Ukraina, så vel som Putin-regimets håndlangere.

Se også: Her tørker diktatoren tårene

Your browser doesn't support HTML5 video. Her tørker diktatoren tårene

Bileksplosjon

I samme tidsrom ble Oleg Popov, en tidligere representant for parlamentet i Folkerepublikken Lugansk (LPR) drept i en bileksplosjon. Det bekreftes av rettshåndhevende byråer ovenfor TASS, russisk statseid media.

The Moscow Times omtalte også saken.

Yuri Yurov, stedfortreder for LPR, skal ha bekreftet Popos død på Telegram.

– Som et resultat av bileksplosjon nær Avangard stadion i Lugansk, er vår kollega, stedfortreder for Folkerådet i i LPR… et medlem av Folkemilitsen i Donbas, som stod opp for forsvaret av republikken helt fra første stund, Oleg Nikolaevich Popov, død, skrev Yurov.

Bilde av Oleg Popov, hentet fra X / Twitter.

Lugansk ble okkupert og anerkjent av Russland høsten 2022. Popov skal ha vært en forsvarer av utbryterrepublikken.

Ukrainsk etterretning har ikke sagt seg ansvarlig for eksplosjonen.