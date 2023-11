Tidligere toppdiplomat, Aaron Wess Mitchell: USA kan tape neste verdenskrig

– Det er på tide å mobilisere USA, dets forsvar og dets allierte for det som kan bli vår tids verdenskrise. Det haster, skriver Aaron Wess Mitchell, tidligere topptjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet. På bildet er hangarskipet USS Abraham Lincoln under et tidligere tokt i Den persiske Gulfen. (Foto av MCSN Jason Waite / Navy Office of Information / AFP)

Dersom det oppstår en væpnet konflikt mellom Kina og USA, vil USA måtte utkjempe en krig på tre fronter. Det kan bli USAs undergang, advarer ekspert.

Aaron Wess Mitchell er tidligere topptjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet. Han har vært president og administrerende direktør for Center for European Politisk analyse.

Under Donald Trumps presidentperiode var han assisterende utenriksminister for europeiske og eurasiske anliggender fra oktober 2017 til februar 2019.

I en kronikk under overskriften «USA er et hjerteslag unna en verdenskrig som de kan tape», advarer Mitchell om at det er flere faktorer som taler for at verden beveger seg mot en ny verdenskrig.

Han lister opp krigen i Ukraina, krigen mellom Hamas og Israel, og mulige konflikter med Iran og Kina som USAs største militære trusler.

– Det verste scenariet

For USA, som fortsatt er verdens eneste supermakt, vil kapasiteten til å føre en fler-frontskrig tøye de militære ressursene så sterkt at landet risikerer å gå tapende ut av en storkrig.

– Det verste scenariet er en eskalerende krig i minst tre fjerntliggende krigsteatre, utkjempet av et tynt, strukket amerikansk militær og dårlig utstyrte allierte, som i de fleste tilfeller ikke kan forsvare seg mot store industrimakter med besluttsomhet, ressurser og hensynsløshet for å opprettholde en lang konflikt. Det kan bare bety nederlag for USA, skriver Aaron Wess Mitchell i en kronikk i Foreign Policy.

– Det er på tide å mobilisere USA, dets forsvar og dets allierte

Dersom Kina bestemmer seg for å starte et angrep på Taiwan, kan situasjonen raskt eskalere til en global krig på tre fronter, direkte eller indirekte som involverer USA, advarer den tidligere toppdilpomaten.

– Selv om det finnes alternativer for å forbedre USAs posisjon, krever de alle seriøs innsats og uunngåelige avgjørelser. Det er på tide å mobilisere USA, dets forsvar og dets allierte for det som kan bli vår tids verdenskrise. Det haster, skriver Mitchell.

Kina og Russland puster USA i nakken



Mens det forventes at USA er sterke i tre regioner samtidig; Europa, Midtøsten og Øst-Asia, trenger landets viktigste motstandere, Russland, Iran og Kina, bare å være sterke på ett sted samtidig.

Han gjør et poeng av at USA har gått seirende ut av to verdenskriger, overlevd Sovjetunionen og fortsatt har verdens desidert sterkeste og dyreste militærmakt.

Men konkurrentene puster supermakten i nakken. Vladimir Putin har satt Russland på krigsfot med tidenes største forsvarsbudsjett. Nå produserer landet alt det klarer av våpen og ammunisjon. USA, Nato og EU sliter med å holde følge.

– Mange amerikanske soldater vil uunngåelig dø

Kina har de siste årene tatt kvantesprang i moderniseringen av sitt forsvar. Med 340 skip er Kinas flåte allerede verdens desidert største og vokser nå raskere enn USAs marine.

Aaron Wess Mitchell mener USA må få orden på sin industri og sine finanser for beholde sin militære overlegenhet. I tillegg har USAs hærstyrker krympet til det laveste nivået siden andre verdenskrig.

– De menneskelige kostnadene ville være til stor bekymring ettersom mange amerikanske soldater uunngåelig vil dø. Hvis amerikansk misnøye allerede er på høykant, kan dette være katastrofalt for enhver administrasjon, advarer den tidligere visforsvarsministeren i USA.