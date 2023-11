Donald Trump er beæret over Black Lives Matter-støtte

Den republikanske kandidaten Donald Trump er godt i gang med sin presidentkampanje. Her under et valgkampmøte i Fort Dogde, Iowa, 18. november.

Donald Trump takker for støtte fra angitt Black Lives Matter-leder. Stiftelsen selv kaller dette for et PR-stunt fra det republikanske partiet.

Tidligere president Donald Trump stiller på nytt som kandidat til presidentvalget i 2024. Nå takker han for støtten han mener å få fra Black Lives Matter-bevegelsen.

Trump hadde fått med seg et intervju på nyhetskanalen Fox News med aktivisten Mark Fischer.

Fox News introduserte Fischer som leder og medgrunnlegger av Black Lives Matter (BLM). Denne stiftelsen, borgerrettighets- og aktivistbevegelsen kjemper for sosial rettferdighet for svarte, og mot strukturell rasisme, som politivold.

Imidlertid bestrider stiftelsen Fischers stilling i BLM.

– Dette er et PR-stunt, heter det i en uttalelse til Business Insider.

Takker og bukker

I programmet Fox & Friends kommer Mark Fischer med varmende ord om Trump, og gir det demokratiske partiet en kalddusj.

– Personlig så digger jeg han, sa Fischer.

– Altså, hvordan kan man ikke like en ekte mann? Hvordan kan man ikke relatere til noen som han?

Trump tok til plattformen TruthSocial og skrev at han hadde snakket med Fischer, og kalte han en «flott fyr».

«Veldig beæret over å få hans og BLMs støtte.»

Videre lovpriser han arbeidet sitt for den afroamerikanske befolkningen.

«Jeg har gjort mer for svarte folk enn noen annen president (Lincoln?), inkludert 10 års finansiering for historisk svarte kollegium og universitet, hvor de ikke hadde noe, mulighetssoner, strafferettsreformen og mye mer. Tusen takk til Mark.»

Mark Fischer (t.h) gjestet Fox & friends på den amerikanske nyhetskanalen Fox News

– Forsøk på å sverte bevegelsen

Lederprofiler i Black Lives Matter reagerer på Fox News, Fischer og Trump sine nye utsagn. Flere bestrider at den republikanske presidentkandidaten faktisk får BLMs støtte.

Leder av Black Lives Matter Rhode Island, Gary Dantzler, sier til The Providence Journal at Fischer ikke er eller aldri har vært leder, og at overskriftene er feil.

– Mark Fischer oppga seg selv som en av grunnleggerne av BLM. Absolutt ikke. Han var en anerkjent talsperson for BLM. Kun det, sier Dantzler.

Black Lives Matter-bevegelsen eksploderte i engasjement og lidenskap etter politidrapet på George Floyd. Aktivisme og demonstrasjoner spredte seg globalt. Bildet er fra 14. juni 2020, ved Brooklyn's Grand Army Plaza, New York.

I følge Dantzlers beretninger skal Fischer angivelig ha blitt sparket og degradert.

Fisher er imidlertid grunnlegger av BLM Incorporated. Organisasjonen er opprettet for å «bistå» Black Lives Matter-bevegelsen. De er derimot ikke underlagt BLM.

– Alle kan starte en organisasjon og legge til ordene Black Lives Matter i et forsøk på å sverte bevegelsen vår, som Mark Fischer gjorde, heter det i uttalelsen.

Strider mot tidligere utsagn

Tidligere har Trump kritisert BLM-bevegelsen ved flere anledninger, både før og etter han ble valgt til president.

I 2015 sa han i et intervju på Fox News med Bill O’Reilly at bevegelsen er «ute etter trøbbel».

I 2020 valgte datidens borgermester i New York, Bill de Blasio å male «Black Lives Matter» på Fifth Avenue, utenfor Trump Tower. Trump tok til Twitter og kalte aksjonen for pengesløsing, respektløst overfor politiet, og et «symbol av hat».

«Undergraver det amerikanske demokratiet»

I stiftelsen Black Lives Matters sin uttalelse ble Trump omtalt som en «terrorist som har begått svik og prøvde å undergrave det amerikanske demokratiet».

Han kan heller ikke kalle seg venn av svarte mennesker som ønsker å leve i et rettferdig samfunn, sier BLM videre.

En representant for Donald Trump skal per nå ikke ha besvart Business Insiders henvendelser om en kommentar.

Ron DeSantis, en av Trumps største republikanske konkurrenter i valgkampen, kom også med tilsnakk.

DeSantis tok til X og diskrediterte Trumps arbeid under BLM-protestene i 2020, og anklaget han for å «ikke gjøre noe annet enn å sitte inne i Det Hvite Hus og tweete».

Presidentkandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis er to av Trumps største republikanske konkurrenter i presidentvalget.

Flere av Bidens tilhengere

Selv om Donald Trump er mer upopulær blant den afroamerikanske befolkningen enn det han skriver, kan det imidlertid se ut til at han ikke får færre velgere i den demografiske gruppen.

Derimot får han tilsynelatende flere afroamerikanske tilhengere, som tidligere støttet hans demokratiske motkandidat, president Joe Biden.

En meningsmåling fra The New York Times og Siena College i november fant at 22 prosent av svarte velgere i de seks viktigste «sving-statene» vil støtte Trump i valget 2024, og 71 prosent til Biden.

Dette er en forskjell fra 2020, hvor Trump fikk åtte prosent oppslutning, og i 2016 med seks prosent, ifølge Pew Research Center.

Statene det gjelder er Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin. Med andre ord er ikke undersøkelsen altomfattende.