Hamas: Villig til å løslate alle israelske soldater i bytte mot alle palestinske fanger

NTB

Hamas sier de er klare til å løslate alle israelske soldater som holdes som gisler i Gaza, i bytte mot alle palestinske fanger i Israel.

Hamas tok rundt 240 gisler i angrepet mot Israel 7. oktober. Av disse anslås rundt 150 fortsatt å være i fangenskap.

Fredag forrige uke ble det inngått en våpenhvile mellom Israel og Hamas på Gazastripen. Våpenhvilen utløper i utgangspunktet i løpet av onsdag, men det har kommet signaler om at den kan bli forlenget.

Forhandlinger om en forlengelse til og med søndag pågår, ifølge flere medier i Qatar.

Onsdag kveld sier en talsperson for Hamas at gruppen ikke er fornøyd med Israels siste forslag for å få til en forlengelse.