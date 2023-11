Wilders får nei fra nøkkelparti i Nederland

Ytre høyre-politikeren Geert Wilders åpner for mindretallsregjering selv om han foretrekker å finne en flertallskonstellasjon. Foto: Peter Dejong / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Den nederlandske valgvinneren Geert Wilders åpnet onsdag for å styre i mindretallsregjering, men fikk så et kraftig skudd for baugen fra protestpartiet NSC.