Statsbygg anbefaler at Bredtveit fengsel stenges midlertidig: – Risiko for liv og helse

NTB

Statsbygg anbefaler at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig på grunn av bekymring rundt brannsikkerheten.

Den midlertidige stengningen ble besluttet på tirsdag i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, kriminalomsorgen region Øst og Statsbygg, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding.

Statsbygg er eier av bygningsmassen, og basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer de med at bygningsmassen er i svært dårlig stand. De er særlig bekymret for brannsikkerheten.

Risiko for liv og helse

Oppfatningen til Statsbygg er at bare det å være i bygget representer en risiko for liv og helse. Derfor anbefaler de at dagens bruk av byggene opphører så snart som mulig.

I påvente av den midlertidige stengningen skriver de i pressemeldingen at de vil iverksette umiddelbare tiltak ved fengselet knyttet til brann og evakuering.

– De kvinnelige innsatte ved fengselet er en sårbar gruppe, med høy grad av selvskading og selvmordsforsøk. De innsatte må derfor flyttes til fengsler der de kan følges opp på en god måte. Kriminalomsorgen har startet arbeidet med å vurdere hvordan de innsatte ved Bredtveit best kan ivaretas ved andre enheter i kriminalomsorgen, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet.

Uholdbare soningsforhold

Det er ikke bare brannsikkerheten som har vært under lupen ved Bredtveit. I juni kom en knusende rapport fra Sivilombudet, som dokumenterte uholdbare soningsforhold for de innsatte ved fengselet.

– Det er mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere. Samtidig har mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon, sa sivilombud Hanne Harlem.

Da uttalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) at de så svært alvorlig på rapporten og at den ville følges nøye opp.

– Vi har et ansvar for å ivareta innsatte og deres velferd. Tilfeller der det svikter opprører meg og skal rettes opp i. Vi har også et ansvar for å ivareta ansatte og hindre at de blir utsatt for vold, trusler og alvorlig skade, sa Mehl i juni.