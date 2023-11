Palestina-aksjon på Oslo S

NTB

Aksjonsgruppe Palestina aksjonerer på Oslo S onsdag ettermiddag.

Onsdag ettermiddag møtte ca. 200 Palestina-aktivister opp til en såkalt Sit-in.

En sit-in er en fredelig demonstrasjonsform som går ut på at deltakerne tar plass, og setter seg ned, for å hindre eller forstyrre virksomhet som til vanlig foregår et sted.

Bakgrunnen for aksjonen er det israelske angrepet på Gaza, skriver Vårt Oslo.

– Verden burde være i fullstendig harnisk. Dette kan vi ikke tåle. Det handler om vår menneskelighet. Hvordan vi handler nå, skal vi leve med resten av livet, sier arrangøren Aksjonsgruppe Palestina, i en pressemelding.