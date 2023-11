Wilders åpner for mindretallsregjering i Nederland

Ytre høyre-politikeren Geert Wilders åpner for mindretallsregjering selv om han foretrekker å finne en flertallskonstellasjon. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Selv om han foretrekker flertallsregjering, sier den nederlandske valgvinneren Geert Wilders at «alt er mulig.» Dermed utelukker han ikke å styre i mindretall.

Wilders' Frihetsparti (PVV) ble størst i det nederlandske valget 22. november, med 37 av 150 mandater i nasjonalforsamlingen. Det har imidlertid vært vanskelig for ytre høyre-politikeren å finne koalisjonspartnere til en flertallsregjering.

Wilders ønsker seg en regjering med det høyreliberale regjeringspartiet VVD og de to protestpartiene NSC og BBB. VVD har varslet at de vil gå i opposisjon, men at de kan støtte en mindretallsregjering fra PVV. NSC er på sin side svært skeptiske til å støtte opp om en PVV-ledet regjering.

For å tekkes disse partiene, har Wilders åpnet for å gå bort fra ekstreme standpunkter som ønsket om forbud mot koranen og stenging av moskeer.

Første fase av regjeringsdannelsen - som kan ta mange måneder i Nederland - begynte onsdag morgen. En "speider", den sosialdemokratiske politikeren Ronald Plasterk, skal nå snakke med alle partiene for å høre om hvilke koalisjoner som kan dannes.

Neste uke legger han fram sin rapport. Mindretallsregjeringer er svært sjelden kost i Nederland, men kan altså bli nødvendig i dette tilfellet.