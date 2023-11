Kontrollkomiteen ikke ferdig med habilitetssaken før i februar

NTB

Kontrollkomiteen på Stortinget bestemte tirsdag at behandlingen av habilitetssaken ikke vil bli avgjort før 6. februar.

Det ble klart under et møte i komiteen tirsdag, opplyser saksordfører for habilitetssakene, Grunde Almeland (V).

– For habilitetssaken kommer vi først til å avgi saken 6. februar. Vi har sett at det er flere spørsmål vi behøver å ta stilling til, og da behøver vi den tiden til å gjøre grundig arbeid og til å konkludere, sier Almeland til NTB.

Under møtet tirsdag diskuterte kontrollkomiteen også de siste opplysningene i saken. I helgen avdekket E24 at det under Erna Solbergs tid som statsminister ble unnlatt å føre i den offentlige journalen til Statsministerens kontor (SMK) sentrale eposter med Finnes om Solbergs habilitet og hans aksjehandler, slik loven krever.

Almeland sier komiteen hadde mål om at hele saken skulle være avsluttet før jul, men fordi det fremdeles kommer nye opplysninger, så utløser det også lengre tid til behandling.

– Når saken hele tiden utvikler seg, har det utløst mer informasjonstilgang for oss og mer å ta tak i og mer å stille spørsmål ved, og det gjør at dersom vi skal greie å behandle alle sidene av denne ganske komplekse saken på en god måte, så trenger vi mer tid, sier Almeland.