Blinken med ny rundtur i Midtøsten

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken reiser tilbake til Midtøsten neste uke for å besøke Israel og den okkuperte Vestbredden, samt delta på COP28 i Dubai.

Viktigheten av å sikre at humanitær nødhjelp når fram på Gazastripen og at alle gislene blir løslatt vil være viktige samtaleemner for Blinken under besøket til Israel og Vestbredden, ifølge amerikanske myndigheter.

Utenriksministeren vil også diskutere behovet for å beskytte sivile på Gazastripen med israelske myndigheter, melder Reuters.

I tillegg skal Blinken delta på FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai i De forente arabiske emirater.

USAs president Joe Biden deltar ikke på klimatoppmøtet, som går av stabelen denne uken.