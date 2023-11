Valgforsker advarte Støre om Solberg-kritikk: Dagen etter gjorde han det igjen

På søndag advarte valgforsker Johannes Bergh Støre mot å angripe Solberg. Mandag morgen skriver VG: «Støre med Erna-stikk».

Valgforsker Johannes Bergh mener at Arbeiderpartiet, med Jonas Gahr Støre i spissen, bør snakke om egen politikk istedenfor å hakke på Erna Solberg.

– Jeg tror Arbeiderpartiet har lite å vinne på å angripe Erna Solberg for denne saken velgermessig, sa Bergh søndag.

Mandag morgen startet Støre med et stikk mot Solberg, fra toppen av VG.no-forsiden, under tittelen «Støre med Erna-stikk».

– Jeg har bestemt meg for at jeg ikke skal mene noe om hvordan Høyre velger sine ledere, men jeg vil si det på den måten: For velgerne er det viktig å se at når det skjer brudd på disse reglene må det få en konsekvens, og man må vise ansvar. Det har jeg vært opptatt av hos oss, og så får folk gjøre seg opp sin egen oppfatning av hvordan andre partier gjør det, sier Støre til VG.

Se video: Sterke scener etter våpenhvile

Your browser doesn't support HTML5 video. Sterke scener etter våpenhvile

– Fokusere på egen politikk

– Er det dette du mente han ikke burde gjøre?

– Ja, det er det. Det jeg tror Arbeiderpartiet trenger å gjøre er å fokusere på egen politikk og få frem egne saker fordi disse habilitetsskandalene rammer jo også dem til en viss grad, sier Johannes Bergh til ABC Nyheter om Støres uttalelse.

Bergh understreker at Støres kritikk ikke var et frontalangrep på Solberg og at det er mange gode grunner for at bruddene på habilitetsreglementet bør få konsekvenser.

– Men det tror jeg handler mer om tilliten til norske politikere og det politiske systemet generelt. Det viser seg at dette ikke er saker som er avgjørende når velgerne skal bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på. Da er politikkens innhold mer avgjørende, sier Bergh.

Mindre populær

Han trekker frem at det er ikke er lett å si om sakene eller kritikken har spilt noen stor rolle for oppslutningen til partiene når man ser på meningsmålingene.

– Det som har vært den store konsekvensen av Erna Solbergs sak, og håndteringen av den, er at Solberg har gått fra å være landets mest populære politiker til å være mye mindre populær, særlig utenfor partiets egne rekker. Solberg var jo i en unik posisjon, men er nå en blitt en litt mer upopulær politiker på samme måte som Støre, forteller Bergh.

Høyre gikk frem 0,6 poeng på Poll of polls måling fra november. Samtidig gikk Arbeiderpartiet tilbake 1 poeng. Johannes Bergh tror ikke at kritikk mot Solberg vil hjelpe på oppslutningen fremover.

– For så vidt tror jeg ikke det har noen negativ betydning, men jeg tror på ingen måte at det er løsningen for Arbeiderpartiet for å appellere til velgerne.