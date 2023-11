Donald Trump langer ut mot enken til Apple-gründer Steve Jobs

Donald Trump går til angrep på Laurene Powell Jobs, enken etter Apple-grunnleggeren Steve Jobs, på grunn av magasinet The Atlantic.

Den tidligere presidenten går til angrep på magasinet, som Powell Jobs' selskap eier en majoritetsandel i, i et innlegg på Truth Social.

– Det er så godt å se hvor dårlig det går med TREDJERANGS-MAGASINET, The Atlantic. Det svikter på et nivå man sjelden har sett før, selv i forlagsbransjen. Falske og oppdiktede historier gjør det hver gang!, skriver Trump

Powell Jobs, en av verdens rikeste kvinner, er ifølge Forbes god for minst 13 milliarder dollar. Hun arvet formuen sin hovedsakelig gjennom aksjer i Apple og Disney fra Jobs, som døde i 2011.

Selskapet til Powell Jobs kjøpte en majoritet i The Atlantic i 2017.

Se video: Her går det i surr for presidenten:

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går det i surr for presidenten

«Ville ikke vært stolt»

Donald Trump spesifiserer ikke hvilken artikkel i magasinet som hadde ledet til reaksjonen hans, men Peter Wehner, en Trump-kritiker som har jobbet i administrasjonen til tre republikanske presidenter, skrev i forrige uke en kronikk der han beskrev Trumps retorikk som «klart fascistisk», og konstaterte at han «begynner å bli skremmende tydelig på hva han vil», skriver Newsweek.

I innlegget kritiserte Wehner også kristne som støtter Trump, og sa at de «ikke bare forråder sin egen menneskelighet, men også Herren de hevder å elske og tjene».

«Finansierer de latterlige tapene»

I Trumps innlegg på Truth Social skriver han videre at The Atlantic har «en rik person som finansierer de latterlige tapene, men på et eller annet tidspunkt blir rike mennesker også smarte».

– Steve Jobs ville ikke vært stolt av kona si, Laurene, og måten hun bruker pengene hans på. Den radikale venstresiden ødelegger Amerika!, legger den tidligere presidenten til.

– Spyr ut hat

Trump gikk også hardt ut mot Powell Jobs i 2020, noen dager etter at magasinets sjefredaktør skrev i The Atlantic at Trump hadde kommet med flere nedsettende kommentarer om amerikanske tropper, blant annet at han hadde kalt de som hadde mistet livet i krig for «tapere».

– Steve Jobs ville ikke vært glad for at kona sløser bort pengene han etterlot henne på et mislykket venstreradikalt magasin som drives av en svindler (Goldberg) og spyr ut FAKE NEWS & HAT, skrev han i et innlegg på X, som den gang het Twitter.

Trump oppfordret sine tilhengere til å «ringe henne, skrive til henne, fortelle henne hva dere føler!!!».