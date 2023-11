Valgforsker: Støre vinner ikke på å angripe Solberg

NTB

Erna Solberg (H) er mest sannsynlig statsministerkandidat i 2025 – og Jonas Gahr Støre (Ap) har lite å tjene på å angripe henne om habilitet, mener ekspert.

De siste meningsmålingene – også dem som er tatt opp etter at Solberg ble grillet i Stortinget – viser at kontrollsaker og kritikk om ektemannens aksjehandel ikke biter på Høyres oppslutning i stor grad.

Faktisk viser snittet for målingene i november at Høyre går fram 0,6 poeng fra oktober til en oppslutning på 26,4, ifølge tall fra Poll of polls.

Samtidig går Arbeiderpartiet – som ifølge flere medieoppslag skulle spisse kritikken mot Solberg – tilbake over 1 poeng til 19,5.

– Jeg tror Arbeiderpartiet har lite å vinne på å angripe Erna Solberg for denne saken velgermessig, sier valgforsker Johannes Bergh til NTB.

– For å få større oppslutning, gjelder det å vise mer handlekraft i regjering og gå løs på problemer i samfunnet som folk opplever som relevante, legger han til.

Kvittet seg med Huitfeldt

Statsminister Støre har i høst blant annet kvittet seg med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Ifølge flere medier – som VG , TV 2 , Aftenposten og Dagbladet – var en av begrunnelsene Solbergs aksjesak.

– Han har mislykkes hvis målet var at Erna Solberg skal gå av. Man kan si at Huitfeldts avgang gjør det lettere for Ap å kritisere Solberg uten å møte seg i døra med en gang. Men det handler mer om hva man kan si, ikke hva man kan vinne på det, sier valgforskeren.

– Jeg tror nok at folk har lett for å glemme og at de går lei og blir opptatt av andre ting, sier Bergh.

– Intern uro

Derimot kan grepet med å fjerne Huitfeldt på sikt bli en verkebyll. Hun har en sterk posisjon i Arbeiderpartiet og skal ha ifølge flere medier ha vært sint for å bli vraket.

– Hvis det utløser mer indre uro, kan Ap tape på det?

– Ja, det vil jeg si. Arbeiderpartiet har slitt over lang tid med intern uro, noen vil vel si at det alltid har vært intern uro i Ap. Hvis man ser på «Makta», ser man jo det, sier Bergh.

– Det har vært mye med det i det siste med Giske, Tajik og så videre. Den type intern uro vil være veldig uheldig for Arbeiderpartiet. Det tar fokuset vekk fra politikken og bekrefter et negativt bilde, sier han.

Solberg 2025

Leder av valgforskningsprogrammet og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Bergh sier at det mest sannsynlige nå er at Solberg er statsministerkandidat i 2025.

– Ser man på målingene, har borgerlig side en fordel. Men det er egentlig relativt jevnt mellom blokkene, så de som sier at Erna garantert blir statsminister, tar nok litt hardt i, sier Bergh.

Valgforsker Svein Erik Tuastad mener målingene viser at Høyre-velgerne stiller seg bak Solberg.

– Nå er den saken egentlig ferdig, sier Tuastad til NTB.

Erna-skyggen

Han mener Solberg har endret dynamikken i norsk politikk.

– Først med den solbergske parlamentarismen som gikk ut på at regjeringspartene virkelig fikk lov til å si hva de var enige og ikke enige om i regjering. Det er noe som kanskje ikke er bra for Norge, men for dem som er i regjering, sier Tuastad.

Det andre punktet Tuastad viser til, er at hun har tatt ansvar ved å bli sittende. Han mener det kan oppstå et problem når folk ser at politikernes feilsteg ikke får konsekvenser.

– Det utvanner hva det er å ta ansvar. Det kommer til å hefte ved henne og Høyre. Det blir hengende over dem som en slags Erna-skygge, sier han.