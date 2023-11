Representanter fra Storbritannia og Tyrkia skal møtes etter brasiliansk rumpeløft-død

Melissa Kerr døde etter komplikasjoner som følge av en brasiliansk rumpeløft i Tyrkia. Nå bekrefter den britiske helseministeren møte med sin tyrkiske motpart.

Melissa Kerr var ikke fornøyd med hvordan rumpene hennes så ut. I 2019 bestemte hun seg for å endre på dette og dro til Tyrkia for å gjennomføre en såkalt brasiliansk rumpeløft.

31-åringen fra Norfolk la seg inn på det private sykehuset Medicana Haznedar med håp om komme ut med en større rumpe. Slik gikk det ikke. Bare timer etter operasjonen døde Melissa på sykehuset etter komplikasjoner som oppsto under rumpeløftet.

Nå sier den britiske helseministeren, Maria Caulfield, at de ser «alvorlig» på situasjonen, skriver BBC.

– Jeg har notert meg mangelen på standardiserte forhåndsvurderingsspørsmål stilt til Kerr, sier den britiske helseministeren. Les mer Lukk

Ikke nok informasjon

– Hensikten er å diskutere rammeverket for reglementet, og beskyttelsen som er på plass for britiske statsborgere, og å identifisere konkrete områder der britiske og tyrkiske myndigheter bør samarbeide for å redusere risikoen for pasienter i fremtiden, sier ministeren.

Møtet kommer etter at en høring i september konkluderte med at Kerr ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon for å kunne ta en trygg avgjørelse om operasjonen.

– Vi er fortsatt oppmerksomme på at land som tilbyr helseturisme ofte utfører forhåndsvurderingskontroller som kanskje ikke samsvarer med britiske regulatoriske standarder, og vi ønsker å oppfordre alle leverandører som behandler britiske statsborgere til å møte den beste internasjonale praksis for preoperative prosedyrer når det er mulig, fortsetter Caulfield.

Rumpeoperasjon

Braziliansk rumpeløft er en operasjon som innebærer å suge fett fra andre steder på sin egen kropp og deretter sprøyte det inn i rumpen.

Også i Norge finnes det eksempler på at rumpeoperasjoner i Tyrkia går feil. TV 2 fulgte i 2021 Espen Finnsnes da han skulle operere inn rumpeimplantater i Istanbul.

Etter flere forsøk, der han blant annet ble hasteinnlagt på Rikshospitalet for å fjerne det ene rumpeimplantatet, måtte Finnsnes gi opp. Da hadde han gjennomført syv operasjoner.

– Jeg angrer veldig mye. Om jeg hadde visst at dette skulle skje, hadde jeg heller brukt året på å trene meg til drømmerumpen - istedenfor å gå gjennom det marerittet jeg har vært igjennom.

Bjørn Tvedt, spesialist i plastisk kirurgi, advarer mot operasjoner i utlandet og forteller at reiseforsikringen ofte ikke gjelder hvis det oppstår problemer i etterkant, ifølge TV 2.

– Snart

Melissa Kerr rakk aldri å bruke sin reiseforsikring. Rettslegen i Norfolk konkluderte med at hun døde etter at injisert fett kom inn i en vene før den beveget seg og blokkerte lungearterien hennes, med dødsårsaken hennes registrert som en lungetromboemboli.​

Maria Caulfield melder at hun «snart» vil reise til Tyrkia for å møte den tyrkiske helseministeren.