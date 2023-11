Vedum refser Høyres melkekartong-avgift: – Dyrere mat er ikke det vi trenger nå

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) spøker med at han blir «sur som surmelk» av Høyres forslag om avgift på melkekartonger. De åtte melkekartongene han bærer i sin favn, ville blitt 12,50 kroner dyrere med Høyres avgift. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Høyre vil innføre en avgift på melkekartonger som øker melkeprisen med 1,6 kroner. I tillegg vil de ha en ny «kjøttavgift». Finansministeren rister på hodet.

– Det er ingen grunn til at staten skal innføre en ny avgift på melk, slik som Høyre nå ønsker. Det er absolutt ikke det vi trenger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Han har tatt turen til Finansdepartementets nærbutikk, Prix i VG-huset i Oslo, for å markere motstand mot Høyres alternative statsbudsjett.

I budsjettet, som kom torsdag, foreslår partiet å fjerne avgiftsfritaket for engangsemballasje på melk og kakaoprodukter. De foreslo et lignende grep i fjor.

– Melken blir jo nesten 10 prosent dyrere med dette forslaget. Mat er dyrt nok, sier Vedum.

– Utrolig uklokt

Den nevnte avgiften, er på 1,38 kroner per kartong, ifølge Finansdepartementet. Men siden man også må betale moms på avgift, blir den reelle ekstraprisen på melk 1,58 kroner med Høyres forslag. Med melkepriser på rundt 20 kroner literen, øker prisen med cirka 8 prosent.

Høyres tiltak vil gi 500 millioner kroner mer i statskassen årlig. I stedet prioriterer partiet blant annet skattekutt på 9,5 milliarder kroner.

Men miljøeffekten av melkekartongavgiften er usikker, slår Høyre selv fast.

– Det er helt utrolig uklokt å foreslå målrettede avgifter som gjør handlekurven dyrere. For det er det dette er. De vil at staten skal tjene litt mer penger på hver melkekartong som er solgt, sier Vedum.

– Men dere foreslår jo også en del avgiftsøkninger i statsbudsjettet. Hva er det som gjør at de avgiftsøkningene er så mye smartere enn Høyre sine?

– Vi har ingen sånne avgiftsøkninger på mat, sier Vedum, og skryter av at bilavgiftene blir kuttet i regjeringens statsbudsjett.

– Kjøttavgift

Finansministeren reagerer også sterkt på en annen avgift Høyre vil innføre, nemlig klimagassavgift i landbruket. Med dette grepet henter Høyre inn 450 millioner kroner.

– Det er i praksis en kjøttavgift, sier Vedum.

Det vil han ikke ha noe av.

Vedum bor selv på gård, og er kjent for å være en uttalt kjøttelsker. Han plukker med seg så mange melkekartonger han kan bære, og poserer også med både fenalår og kjøttdeig.

– Målet vårt er å få ned prisveksten. Heldigvis er den lavere nå enn for et år siden. Når Høyre gjør målrettede avgiftsgrep som de vet at vil øke prisen på handlekurven, så er det veldig uklokt, sier han.

I sitt alternative budsjett, skriver Høyre at de vil arbeide for å dempe veksten i matprisene. Vedum mener at grepene de gjør, i stedet bidrar til det motsatte.

Vil kutte utslipp

NTB spurte Høyre-leder Erna Solberg om melkekartongavgiften da Høyre la fram det alternative budsjettet på torsdag.

– Vi fjerner unntaket for grunnavgiften for melk og kakao. Det betyr at melk og kakaoprodukter blir lite grann dyrere, sa Solberg.

Hun forsvarte også å CO2-avgiften i landbruket, som hun mener vil bidra til mindre utslipp.

– Landbruket skal kutte 5 millioner tonn – og det var med 40 prosentskuttet – fram til 2030. De er ikke spesielt godt i gang. Vi er nødt til å gjøre mer, sier Solberg.