Romanias statsminister Marcel Ciolacu sier at det det rumenske samfunnet ikke er klart, men at han selv har homofile venner.

Domstolen i Genève avgjorde at Romania ikke opprettholdt homofiles rettigheter. Statsministeren tror ikke samfunnet er klart.

– Det rumenske samfunnet er ikke klar til å opprettholde rettighetene til likekjønnede par i tråd med en kjennelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), sa Romanias statsminister Marcel Ciolacu torsdag.

Det skriver Reuters.

Domstolen avgjorde i mai at Romania ikke hadde klart å håndheve rettighetene til par av samme kjønn ved å nekte å anerkjenne forholdet deres.

– Romania er ikke klar

På spørsmål om Romania vil håndheve kjennelsen, sa Ciolacu til radiostasjonen Europa FM at «det rumenske samfunnet ikke er klar for en avgjørelse for øyeblikket. Det er ikke en av mine prioriteringer og jeg tror ikke Romania er klar».

Romania avkriminaliserte homofili i 2001, ti år senere enn andre deler av EU. De forbyr fortsatt ekteskap og sivile partnerskap for par av samme kjønn.

– Jeg er ikke en lukket person. Jeg har venner som er i forhold med menn. Jeg har ikke noe problem med det, jeg snakker nå fra en statsministers synspunkt, nølte statsministeren.

Kjennelse kan til slutt tvinge det rumenske parlamentet til å utvide beskyttelsen for LHBT-samfunnet.

Ikke siste gang

Romania avholder lokal-, europeiske-, general- og presidentvalg i 2024. Ciolacu la til at det ikke ville være første eller siste gang Romania ikke klarer å håndheve avgjørelser gjort av menneskerettighetsdomstolen.

Tre lovforslag om å endre sivile fagforeninger til å inkludere par av samme kjønn som er inngitt mellom 2016 og 2019, har ennå ikke kommet gjennom parlamentariske godkjenningskomiteer, mens fire lignende lovutkast hadde blitt avvist innen 2020.

I 2018 holdt Romania en folkeavstemning for å endre grunnloven for å hindre par av samme kjønn fra å sikre seg retten til å gifte seg. Forslaget klarte ikke å trekke nok velgere.

En undersøkelse bestilt av LHBT-rettighetsgruppen ACCEPT i 2021 viste at mens 71 % av rumenerne sa at lovlig anerkjennelse av sivilt ekteskap for par av samme kjønn ikke ville ha noen innvirkning på livene deres, var bare 43 % for det.