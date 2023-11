Brenna innkaller partene i arbeidslivet til møte om innleieforbud

NTB

Flertallet på Stortinget vil gjøre innleieforbudet strengere. Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer nå arbeidslivsaktørene til et møte om saken.

– De beste løsningene finner vi i fellesskap og jeg er opptatt av en god dialog med partene i arbeidslivet om dette. Derfor sender jeg dem i dag en invitasjon til et møte for å diskutere dagens praksis og eventuelle behov for presiseringer, skriver arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) i en melding til NTB.

Et flertall i Stortinget ønsker en presisering av innleieforbudet. Smutthull gjør at bedrifter kan leie inn etter avtale med tillitsvalgte utenfor fagbevegelsen, meldte Aftenposten torsdag. Brenna mener også at det er behov for en gjennomgang av hvordan dette lovverket praktiseres.

I forslaget bes det om å understreke at «det er fagforeninger med innstillingsrett og deres tillitsvalgte som kan inngå avtale om innleie». Det er Rødt som har fremmet forslaget som støttes av Ap, Sp og SV.

– Det viktigste for meg er et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv med bred tariffavtaledekning på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

– Intensjonen i loven er klar. Det organiserte arbeidslivet skal styrkes, og det er fagforeninger med innstillingsrett som har rett til å avtale dette med virksomhetene, sa Brenna på Fellesforbundets landsmøte i oktober.