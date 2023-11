Høyre foreslår skattekutt på 9,5 milliarder kroner neste år

NTB

Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å kutte skatter med 9,5 milliarder kroner. Til sammen omprioriterer partiet nesten 22 milliarder kroner.

Partiets budsjettforslag innebærer et skattelette på 3300 kroner for inntekter opp til 827.000 kroner, en avvikling av den økte arbeidsgiveravgiften som ble innført av Støre-regjeringen, og en omgjøring av den nye lakseskatten.

– Vi vil gjøre regningene litt enklere å betale, sier Høyres leder Erna Solberg.

– I en tid hvor alt blir dyrere, merker særlig barnefamilier, de med for store lån og de med lave inntekter at pengene ikke lenger strekker til. Derfor prioriterer Høyre lavere skatt på vanlige inntekter, økt barnetrygd og gratis kjernetid i barnehagen for flere familier, sier hun.

Fjerner «dum» avgiftsøkning

Partiet foreslår for andre år på rad å fjerne hele den økte arbeidsgiveravgiften. Sammen med en nedtrapping av formuesskatten på arbeidende kapital vil det spare bedriftene for 10 milliarder, mener partiet.

– Den er så dum at selv SV vil fjerne den, sier Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru om den økte arbeidsgiveravgiften.

Hun sier partiet også vil prioritere barnefamiliene.

– De fleste har fått dårligere råd under Arbeiderpartiet-Senterparti-regjeringen. Høyre vil ha et krafttak for privatøkonomien. En vanlig familie med to små barn ville med Høyre fått cirka 5000 kroner mer i skattelette og 11.500 kroner mer i barnetrygd, sier Bru.

Partiet foreslår gratis kjernetid i barnehagen for flere familier, samt gi barnehageplass til desemberbarna fra fylte ett år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høyres nestleder Tina Bru på presentasjonen av Høyres alternative statsbudsjett. Les mer Lukk

Klimakutt og forsvarssatsing

Samtidig vil partiet blant annet avvikle momsfritaket for bøker og kutte fagforeningsfradraget tilbake til Solberg-regjeringens nivå.

Til sammen vil partiet redusere statens utgifter og øke inntektene med 21,8 milliarder kroner.

Høyre vil også kutte de norske utslippene mer enn regjeringen. Ifølge partiet gir deres klimatiltak utslippskutt på 255.000 flere tonn CO2 enn regjeringens budsjettforslag.

– Vi må nå klimamålene dersom vi skal unngå farlige og kostbare klimaendringer, sier Bru.

Partiet foreslår en forsvarssatsing på 1,77 milliarder for å øke aktiviteten i Forsvaret, investere i Nammo og fylle opp forsyningslagrene. Det er også lagt inn en økning på 400 millioner til politiet.

Jobbpakke på 500 millioner

Høyre legger fram en jobbpakke på til sammen nesten 500 millioner. Pakken inkludere 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser.

– Vi vil at folk på uføretrygd som jobber, skal få beholde mer av egen inntekt. Derfor foreslår vi ny avkortingsmodell hvor vi halverer avkortingen av trygden opp til 1,2 G, samtidig som vi beholder fribeløpet. På den måten vil det lønne seg mer for uføre å jobbe noe ved siden av, sier arbeidspolitisk talsperson Henrik Asheim.

Høyre foreslår også en styrket effektivisering av staten som skal frigjøre 1,5 milliarder kroner.

Kutter tannhelsesatsing

I budsjettet vil Høyre øke sykehusbudsjettene med 735 millioner kroner. De pengene tas blant annet fra regjeringens tannhelsesatsing.

«Rabattert tannhelsetilbud til 21-24-åringer utgår. Omdisponeres til sykehus,» heter det i en post i Høyres alternative statsbudsjett.

Gjennom dette mener Høyre at de kan skaffe 420 av de 735 millionene de vil bevilge til landets sykehus for å øke aktiviteten. Pengene skal brukes til å dekke psykisk helsevern, rus og rehabilitering, samt innkjøp av private tjenester.