100 millioner kroner ekstra til idrett for barn og unge

– Nå setter regjeringen av 100 millioner kroner før jul slik at flere barn og ungdom for mulighet til å delta i aktiviteter lokalt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Emilie Holtet / NTB Les mer Lukk

NTB

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner for å legge til rette for at flere barn og unge skal ha mulighet til å delta i organisert idrett.