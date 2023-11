LO-lederen: – Direkte sammenheng mellom renta og Aps oppslutning

NTB

Når renta stiger, faller Arbeiderpartiets oppslutning, ifølge LO-lederen. Hun ser «en direkte sammenheng» mellom valgresultatet og rentekjøret de siste årene.

– Velgerne tar ikke feil. Vi får det resultatet vi fortjener, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag.

Med statsminister Jonas Gahr Støre på tilhørerbenken trakk hun opp det hun mener er de sentrale årsaksforholdene bak det dårligste valget for «ørnen blant partiene» på nesten 100 år.

For første gang siden 1924 er ikke Arbeiderpartiet Norges største parti. Partiet gikk tilbake i 236 kommuner under høstens valg og mistet 41 ordførere.

Forklaringen er å finne i dyrtiden og folks opplevelse av at regjeringen ikke har klart å komme dem tilstrekkelig til unnsetning, mener hun.

Historisk aggressiv rentepolitikk

Det dreier seg om strømpriser som går i været som følge av markedspraksis og storstilt krafteksport, mener hun. Samtidig spiser flere år med skyhøy prisveksten og til sammen 13 renteøkninger på to år husholdningenes kjøpekraft og vel så det.

– Vi har hatt en historisk høy prisstigning og en historisk aggressiv rentepolitikk. Vi har dessverre også lagt bak oss et historisk dårlig valgresultat. Det er vel liten tvil om at alt dette henger tett sammen, konkluderte LO-lederen.

Arbeiderpartiet konkluderer selv med at «økonomi var avgjørende ved dette valget» sin interne havarirapport. Der er konklusjonen at partiet ikke klarte å gi velgerne trygghet i en krisetid, noe partiledelsen har et særlig ansvar for, ifølge sisteutkastet som NRK siterer fra.

Konklusjonen slår fast at tiltakene fra regjeringen i dyrtiden ikke var nok til å hindre at mange fikk dårligere råd. Videre står det at partitoppene Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Jan Christian Vestre og Kjersti Stenseng har et spesielt ansvar for dette.

Både habilitetssakene, strømkrisen, rentesjokket og prisveksten trekkes fram som forklaringer på valgnederlaget. I tillegg til omstridte saker regjeringen selv står bak, som lakseskatten og andre skattegrep i næringslivet.

– Det brenner under føttene

– Jeg kan ikke få understreket det nok. Du vet det Jonas, og vi har pratet mye om det: Det brenner under føttene på våre medlemmer nå, poengterte hun og passet på å påpeke at tilliten til LO er styrket gjennom dyrtiden.

Hun anførte at fattigdommen i Norge har «fått rotfeste». Det viser seg ifølge LO-lederen ved at:

* 18 prosent av husholdningene sier de er «ille ute», eller at de «sliter» økonomisk. Det er mer enn en dobling på to år.

* Hver femte familie har kuttet i såkalt sosial omgang med andre.

* 22 prosent sier den økonomiske situasjonen deres tærer på den psykiske helsen.

– Folks tillit til egen økonomi og folks tillit til landets økonomi har falt som en stein. Den er aldri før målt så lavt. Vi ser en direkte sammenheng mellom oppslutningen om Arbeiderpartiet og renteøkningene, sa Følsvik.

Hun trakk dessuten fram ett sentralt trekk i velgernes bevegelsesmønster under valget. En ting er at flere gikk til høyre, men i områder av hovedstaden og deler av landet som normalt har vært regnet som Ap-bastioner, var valgdeltakelsen svært lav.

Lav valgdeltakelse i noen områder

– Mens det i en rekke tradisjonelle Arbeiderparti-bastioner som nå har blitt blå, kan vi se en valgdeltakelse som så vidt bikker over 50 prosent. De som tradisjonelt stemmer på Ap i såkalte Ap-bastioner, har i større grad latt være å stemme, konkluderte hun.

LO klarte å mobilisere mange velgere for rødgrønn side, men de klarte mobilisere mange nok.

– Hvis vi tar for oss hovedstaden som har fått et nytt høyrebyråd, så ser vi at nærmere 80 prosent av velgerne på Oslos vestkant stemte i årets valg. Mens valgdeltakelsen enkelte steder i Groruddalen falt til godt under femti prosent. Vi ser det samme bildet en rekke steder i landet, poengterte Følsvik.