Frp vil gjøre det billigere å gå til legen

Bård Hoksrud mener det er grunnleggende usosialt at frikortgrensen øker. Frp synes at grensen snarere bør ned med 500 kroner neste år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Taket for egenandel hos legen blir altfor høyt, mener Frp. De vil senke frikortgrensen med 500 kroner.

I løpet av to år har kostnaden ved å være syk økt med 28 prosent – hvis regjeringens forslag om å heve egenandelen i frikortordningen blir vedtatt, påpeker Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Etter dette slipper du å betale egenandel resten av året.

I forslaget til statsbudsjett neste år er frikortgrensen satt til 3165 kroner. Det er en økning på 165 kroner fra i år. Regjeringen har fått kritikk fordi egenandelen øker mer enn prisveksten.

– Rammer dem som har lite fra før

Et svik mot de syke, kaller Hoksrud økningen. Frp vil i sitt alternative budsjett senke frikortgrensen med 500 kroner i forhold til regjeringens forslag.

– Det er grunnleggende usosialt å øke egenandelstaket for frikort som en av fire nordmenn har, og det vil særlig ramme dem som allerede har lite fra før, som minstepensjonistene. Det er helt feil medisin i en tid der mange sliter på grunn av økte priser og renteoppgang, sier Hoksrud.

Grepet vil koste staten 812 millioner kroner, ifølge beregninger Frp har fått utført. Partiet vil hente inn pengene blant annet ved kutt i offentlig byråkrati og ved å kutte støtten til klimatiltak som karbonfangst og -lagring.

Utfordrer SV

Egenandeler på helsetjenester fungerer i praksis som skatt på sykdom, mener Hoksrud. Han sender nå utfordringen til SV, som i disse dager forhandler med regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjettet.

Hoksrud forventer at SV prioriterer å legge press på regjeringspartiene.

– Jeg er lut lei av at SV påstår de ikke er ansvarlig for hele budsjettet. De har støttet den ekstreme økningen av egenandelen for å være syk ved å stemme for statsbudsjettene de to siste årene. Nå er det på tide at de innser hvor krevende den økonomiske hverdagen er for mange syke, og reverserer den usosiale økningen, sier Hoksrud.

– Når Frp klarte å prioritere det i budsjettforhandlingene med Solberg-regjeringen i 2020, kan SV klare det samme, sier han.

Frp legger fram sitt alternativ til statsbudsjett på fredag.

SV vil heller ha skattekutt

Frikortgrensen står ikke øverst på lista i budsjettforhandlingene, bekrefter SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

– Vi har ikke prioritert å ta kampen mot regjeringens forslag om å øke helsefrikortgrensen med 125 kr. Men vi foreslår i stedet skattekutt verdt det mangedoblede for folk med lave og vanlige inntekter, sier hun.

Hussein viser til at folk som tjener mellom 300.000 og 750.000, får 5000 kroner mindre i skatt med SVs opplegg. Partiet vil også øke minstepensjon og inntekter til folk på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, påpeker hun.

– For SV er det viktigst at vanlige folk får bedre råd nå i dyrtiden. Da Frp satt i regjering, var det milliardærene som kom best ut, legger Hussein til.