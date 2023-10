NTB

En ny krig i Midtøsten ryster verden, men Nato-sjef Jens Stoltenberg ber om at Ukraina ikke blir glemt.

– Krigen i Gaza må ikke føre til at vår vilje og evne til å støtte til Ukraina svekkes. En ny vinter nærmer seg. Og vi må forvente nye angrep mot energiforsyning og annen kritisk infrastruktur. Det er ingen tegn til at Russland planlegger for fred, sa Stoltenberg i sin tale til Nordisk råd i Stortinget.

Stoltenberg fordømmer også Hamas' angrep på Israel og sier Israels respons må følge folkeretten.

– Lidelsene vi har sett de siste ukene, minner oss enda en gang på at vi ikke må gi opp arbeidet for en varig, fredelig, politisk løsning av konflikten, sa han om krigen på Gazastripen.

– Men dessverre kan vi ikke bare å velge å forholde oss til én krise av gangen, sa han.

Stoltenberg gjentok også budskapet om at sikkerhetssituasjonen i verden er endret og at «det sikkerhetspolitiske frikvarteret etter den kalde krigen er over».