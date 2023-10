Aftenposten: Hemmelig Hamas-møte i Norge ble droppet – Huitfeldt får skylden

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte stopper for et møte mellom en israelsk aktivist og Hamas da hun ville ha kontakt med israelske myndigheter. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

En israelsk fredsaktivist planla et hemmelig møte med en Hamas-topp i Norge i 2022. Møtet skal ha blitt spolert da Anniken Huitfeldt ville varsle Israel.

Fredsaktivisten Gershon Baskin var i ferd med å få Hamas-toppen Ghazi Hamad med på et møte i Norge og hadde ordnet visum, skriver Aftenposten.

Da daværende utenriksminister Huitfeldt fikk vite om møtet, sa hun imidlertid at hun måtte snakke med israelske myndigheter. Da sa Baskin stopp, sier han til avisen.

– Utenriksministeren sa hun måtte snakke med israelerne om dette før hun kunne gå med på det. Da sa jeg til ambassadøren at de kunne glemme det. Norge var ikke lenger aktuelt, sier Baskin.

Han begrunner dette med at møtene måtte være hemmelige, ettersom forhandlinger på dette stadiet er ekstremt sensitive. For israelere er det ulovlig å være i kontakt med Hamas, og Hamas har en politikk om at de ikke vil snakke med Israel.

Huitfeldt ønsker ikke å kommentere saken overfor Aftenposten, og viser til UD.

– Vi har ingen kommentar til påstandene fra Gershon Baskin, skriver kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD i en epost.

Aftenposten melder å ha fått bekreftet opplysningene av en annen kilde med kjennskap til saken.