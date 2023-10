Henry Kissinger sier kunstig intelligens er «vår tids største utfordring»

Henry Kissinger (100) spår at menneskeheten kan bli erstattet av maskiner i løpet av de neste fem årene.

Den tidligere amerikanske utenriksministeren kommer med uttalelsen i et intervju med tyske Welt TV.

Siden lanseringen av OpenAIs ChatGPT i november 2022 har potensialet for kunstig intelligens vært stort og truet med å erstatte mennesker i enkelte jobber.

Jobber innen teknologi, media, juss, markedsanalyse, utdanning, handel, grafisk design, regnskap og kundeservice er blant dem som er mest utsatt for å bli erstattet av kunstig intelligens, skriver Business Insider.

Som science fiction

Henry Kissinger, som er 100 år gammel, sier at han er bekymret for at kunstig intelligens på sikt kan bli så kraftig at det fører til en sci-fi-aktig situasjon der mennesker tjener maskiner – ikke omvendt.

«Jeg tror det kan unngås, men bare ved å forstå essensen i denne intelligensen, som også vil være i stand til å generere sitt eget synspunkt», sier han.

Kissinger har vært med på å skrive en bok om kunstig intelligens, «The Age of AI and Our Human Future», der han sammen med tidligere Google-sjef Eric Schmitt og dataforskeren Daniel Huttenlocher utforsker hvordan kunstig intelligens kan endre vårt forhold til kunnskap, politikk og samfunn.

Han er nå i gang med å skrive en ny bok om temaet.

«Et artsproblem»

Kissinger mener at spørsmålet om hvorvidt kunstig intelligens kommer til å erstatte mennesker, er «spørsmålet for vår levetid».

– Det er vår fremtids store utfordring, og på det nivået er det i Kinas og andre avanserte lands interesse, og etter hvert i alle lands interesse, å bli med, for ellers er de i hendene på maskiner som de ikke forstår, sier han.

Det Kissinger først og fremst frykter, er generativ kunstig intelligens - algoritmer som ChatGPT, som skaper innhold ut fra enkle spørsmål og kontekst - og prosessen med å tilegne seg og generere kunnskap.

– Når disse maskinene kan kommunisere med hverandre, noe som helt sikkert vil skje innen fem år, blir det nesten et artsproblem om menneskearten kan bevare sin individualitet i møte med denne konkurransen, sier han.

Kissinger forteller at han har begynt å forsøke å bringe velmenende forskere sammen for å fremme frihet og sameksistens i verden.

«Det må gjøres», forteller han, og legger til: «Det blir ikke gjort fordi det ikke er forstått ennå».