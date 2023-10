Melby med stikk til Ap og Støre: Tør ikke å styre

NTB

Skal Norge henge med på endringene verden står i, trengs en statsminister og et styringsparti i regjering som tør å styre, mener Guri Melby (V).

Venstre-lederen pekte i talen sin til partiets folkevalgtkonferanse lørdag blant annet på at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har advart mot at EU-debatt kan skape splittelse – senest i Kjetil Alstadheims bok «Jonas og krigen» som kom ut tidligere denne måneden.

– I Norge har vi en statsminister som advarer mot EU-debatten fordi han mener det kan virke polariserende. En statsminister som ikke tør å styre, sa Melby.

Hun mener at det i en tid med store endringer og en politisk tillitskrise er behov for lederskap, og viste blant annet til at krigen i Ukraina har ført til at Sverige og Finland har skrotet nøytralitetspolitikken.

– Hvis vi skygger unna vanskelige debatter i frykt for uenighet, så står vi med hodet i sanden mens verden endres fryktelig raskt rundt oss, sa Venstre-lederen.

Melby trakk også fram at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tidligere i uka var i Brussel og beklaget at energiomstillingen i Norge går for sakte.

– Så istedenfor å styre i regjering, så drar det såkalte styringspartiet Ap til Brussel og beklager seg, sa Melby.

