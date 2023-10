Ine Marie Eriksen Søreides kjole splitter kongehusekspertene

Middag for stortingsrepresentantene på Slottet Oslo 20231026. Jan Tore Sanner og Ine Marie Eriksen Søreide ankommer middagen for stortingsrepresentantene på Slottet. Kronprinsregent Haakon har vertskapsrollen for den årlige middagen. Kong Harald er sykmeldt. Foto: Frederik Ringnes / NTB

