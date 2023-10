Giorgia Meloni gjør det slutt med kjæresten etter kontroversielt lydopptak

Den italienske statsministen gir uttrykk for at forholdet har mellom henne og programlederen Andrea Giambruno har vært skrantende.

Italias statsminister Giorgia Meloni (46) har gjort det slutt med programlederkjæresten sin etter at det dukket opp et lydopptak der han spør en kvinne om hun er interessert i gruppesex.

– Hør her, jeg vil fortelle deg noe. Vil du bli med i gruppen vår? Vil du bli med i arbeidsgruppen vår? spør Andrea Giambruno, Melonis kjæreste gjennom 10 år.

Opptaket ble sendt i det italienske programmet «Striscia La Notizia».

Se video: Vulkanutbrudd på Sicilia:

Your browser doesn't support HTML5 video. Vulkanutbrudd på Sicilia

«I gjengjeld»

Da kvinnen, en kollega av Giambruno, svarer positivt, forklarer han at tilbudet kommer med betingelser.

«Du må gi oss noe i gjengjeld», sier Giambruno, som er programleder for et italiensk talkshow, til kvinnen.

«Ekspertisen min?» svarer kvinnen tilbake.

«Du må ha trekanter eller firkanter med oss. Vi har sex», svarer Giambruno da.

Utsagnet kom etter at Giambruno, som har en sju år gammel datter sammen med Italias første kvinnelige statsminister, kom med en annen forespørsel under samtalen med kvinnen, skriver New York Post.

«Kan jeg ta på pakken min mens jeg snakker med deg?» sier Giambruno.

«Du har allerede gjort det», svarer kvinnen, før hun blir spurt om de to har møttes før og om han var beruset på det tidspunktet.

«Forsvarer det vi var»

Hendelsen var tilsynelatende dråpen som fikk begeret til å renne over for Meloni, som i et innlegg på X, tidligere kjent som Twitter, avslører at forholdet hennes til Giambruno har skrantet den siste tiden.

«Mitt forhold til Andrea Giambruno, som varte i nesten ti år, slutter her. Jeg takker ham for de fantastiske årene vi tilbrakte sammen, for vanskelighetene vi gikk gjennom, og for å ha gitt meg det viktigste i livet mitt, nemlig datteren vår Ginevra», skriver Meloni.

«Våre veier har skilt lag en stund, og tiden er inne for å erkjenne det. Jeg vil forsvare det vi var, jeg vil forsvare vennskapet vårt, og jeg vil for enhver pris forsvare en sju år gammel jente som elsker moren sin og elsker faren sin, slik jeg ikke klarte å elske min. Jeg har ikke noe mer å si om dette», legger hun til.

Meloni, som leder partiet «Fratelli d'Italia», ble tatt i ed i oktober i fjor.