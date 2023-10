Storstreik på Island: – Tålmodigheten har tatt slutt

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir skal også delta i streiken. The Guardian skriver at hun håper det også gjelder resten av Statsministerens kontor.

Island ligger i verdenstoppen for et likestilt samfunn. Likevel skal kvinner og ikke-binære over hele landet streike på tirsdag.

Tirsdag 24. oktober er det forventet at titusentalls kvinner og på Island midlertidig skal avstå alt arbeid for dagen for å streike. Det melder The Guardian.

De streikende ønsker å slå et slag for å tette lønnsgapet mellom kjønnene, ved at lønningen til arbeidere i kvinnedominerte yrker skal publiseres. I tillegg etterlyses det mer handling mot kjønnsbasert og seksuell vold, med mer fokus mot gjerningsmennene.

– Tålmodigheten til kvinner har tatt slutt, sier komitemedlem Drífa Snædal til The Guardian.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skal også delta i streiken. Da hun kunngjorde sin deltakelse, annonserte hun også at hun forventet det samme for resten av Statsministerens kontor.

– Først og fremst vil jeg med dette vise solidaritet med islandske kvinner, sier hun til den islandske avisen Mbl.is, ifølge The Guardian.

Andre bekreftede grupper til å delta er fiskeindustriarbeidere, lærere og sykepleiere.

Kvennafrí

Heldags-streiken er den første i sitt slag på 48 år. Den 24. oktober 1975 nektet en svært stor del av islandske kvinner å jobbe, for å demonstrere viktigheten av deres bidrag i samfunnet.

Denne dagen kalles for Kvennafrí og har ført til vesentlig endring i samfunnet, blant annet for den første kvinnelig folkevalgte president i verden, på Island i 1980.

Til tross for dette opplever flere at kjernekravet om at kvinnearbeid skal bli mer verdsatt, fortsatt er uoppfylt 48 år senere. Streikearrangører sier blant annet at jobber som tradisjonelt sett er knyttet til kvinner, som rengjøring og omsorgsyrker, fortsatt er underbetalt og undervurdert.

Kan bli landets største gjennom tidene

På tirsdag forventes det minst 25.000 deltakere i Reykjavik sentrum, i tillegg til flere andre arrangementer rundt omkring i landet. Dermed kan dette bli Islands største kvinnestreik noensinne.

I motsetning til streiken i 1975, er tirsdagens arrangement også for ikke-binære mennesker, i tillegg til kvinner.

Freyja Steingrímsdóttir er en annen av arrangørene samt kommunikasjonsdirektøren for BSRB, den islandske føderasjonen for offentlige arbeidere. Hun sier at begge gruppene kjemper samme kamp:

– Vi gjør dette fordi vi alle kjemper mot det samme systemet, vi er alle under påvirkning av patriarkatet, derfor slår vi oss sammen, sier hun til The Guardian.

Både kvinner og ikke-binære over hele landet oppfordres til å ikke gjøre noe arbeid -betalt eller ubetalt- på tirsdag. Dette inkluderer husoppgaver hjemme.

Your browser doesn't support HTML5 video. Disse overvåker deg under vann

Likestillingsparadiset

Island blir betraktet som en global leder på likestilling. I 2023 toppet landet World Economic Forums globale rangeringer for kjønnsforskjeller for 14. år på rad.

Likevel er det forskjeller.

Freyja Steingrímsdóttir sier at Island ikke er det «likestillingsparadiset» det fremstår som.

– Et likestillingsparadis bør ikke ha et lønnsgap på 21 prosent og 40 prosent av kvinner som opplever kjønnsbasert eller seksuell vold i løpet av livet. Det er ikke det kvinner over hele verden streber etter, sier hun.