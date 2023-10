Vedum om kriminaliteten i Sverige: – Helt skremmende

NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er skremt over hvor sterke enkelte underkulturer har blitt i Sverige. Han vil bruke hele landet til integrering.

– Når vi ser det som har skjedd i Sverige, så er det helt skremmende hvor sterke en del underkulturer har blitt i det svenske samfunnet, sa Vedum da han talte til Senterpartiets landsstyremøte mandag.

Han snakket om de voldsomme gjengoppgjørene som har herjet i nabolandet, med brutale drap, eksplosjoner og skyteepisoder – i mange tilfeller med barn involvert.

Vedum roste sin egen partikollega og justisminister, Emilie Enger Mehl, for at hun reiste til Sverige for å snakke med sin svenske kollega om saken i forrige måned.

– Må knuse gjengene

Finansministeren mener at for Norges del, er spørsmålet om gjengkriminalitet todelt.

– Jeg mener vi skal bygge videre på den integreringspolitikken vi har. Spre folk i hele landet, sørge for at folk lærer seg språk og få folk i jobb, sier Vedum.

For det andre trekker han fram målet om å knuse gjengene.

– Vi må være knallharde på den type underkulturer som dukker opp. Og vi må være villige til å bruke både økonomiske virkemidler, straffevirkemidler og sørge for at vi har et politi som har ressurser til å ta tak i det, sier Vedum.

Finansministeren mener at Norge har gjort en del riktige grep i integreringspolitikken.

– Vi ønsker ikke selvbosetting, at de kan bosette seg der de vil. Vi skal bruke hele Norge i bosetningspolitikken, sier han.

Integrert i lokalsamfunn

Vedum peker på at de 58.000 ukrainske flyktningene som har kommet til Norge etter krigen, er blitt bosatt i alt fra Utsira til Oslo og Båtsfjord.

– Hvis du på et tidspunkt har lyst å flytte til Oslo for eksempel, så vet du at Norge er mangfoldig. For du har også bodd i Stange, og sett mangfoldet i landet vårt. Du har blitt integrert i et lokalsamfunn.

– Derfor bruker vi masse penger på introduksjonsprogrammet. For at folk skal lære seg norsk og forstå det landet de bor i, sa Vedum i talen.

Han mener den svenske modellen er mer problematisk.

– I Sverige har det vært en selvbosetningstenkning, at du kan bosette deg der du selv vil. Det gjør at faren for at du fort får mye større konsentrasjoner av en gruppe som ikke kjenner resten av samfunnet, er veldig høy, sier han.