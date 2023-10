Milliardær avslører Donald Trumps kommentarer om Melania i lydopptak

USAs tidligere president Donald Trump og hans kone Melania Trump forlater et valglokale etter å ha stemt i det amerikanske mellomvalget, 8. november 2022. Illustrasjonsfoto.

Ifølge Anthony Pratt skal Melania Trump ha hatt et tydelig svar på den tidligere presidentens forespørsel.

I et nylig offentliggjort lydopptak som ble sendt ut i programmet «60 Minutes Australia» på søndag, kan man høre den australske milliardæren Anthony Pratt fortelle om Melania Trumps (53) reaksjon på at ektemannen Donald Trump (77) ba henne om å gå rundt i bikini.

Under Donald Trumps valgkamp i 2020 fortsatte Pratt, som er styreformann i et multinasjonalt papir- og emballasjeselskap, å bygge opp sitt forhold til Trump, som begynte mens han var president.

I en felles etterforskning utført av «60 Minutes Australia, The Sydney Morning Herald og The Age» ble det delt lydopptak av Pratt der han forteller om sine erfaringer og sitt forhold til den tidligere presidenten.

Ifølge lydopptakene handlet en av samtalene om den tidligere presidenten og Melania.

Se video: Her blir partilederen brått avbrutt



Your browser doesn't support HTML5 video. Her blir partilederen brått avbrutt

Klart svar

I opptakene forteller Pratt at Trump ba Melania om å gå rundt bassenget på Mar-a-Lago i bikini «slik at alle de andre gutta kunne se hva de gikk glipp av».

Ifølge Pratts lydopptak svarte Melania: «Da sa hun: ‘Det gjør jeg når du går rundt med meg i bikini’».

– Det bekrefter for oss og minner oss på at Donald Trump gjerne nedverdiger sin egen kone foran andre. Er det en slik personlighet du virkelig vil ha i din neste president, sier Peter Hartcher, politisk og internasjonal redaktør i avisen «The Sydney Morning Herald».

Hartcher legger til at opptakene også kan spille en rolle i debatten om Trumps kandidatur til presidentvalget i 2024, der han er republikanernes ledende kandidat, skriver Newsweek.

– Det er absolutt i offentlighetens interesse å vite hva den tidligere amerikanske presidenten, den potensielle fremtidige amerikanske presidenten, mener om hvordan han oppfører seg, hans forhold til forretningsfolk, hans forhold til en bestemt australsk forretningsmann, sier Hartcher.

Lite synlig

Melania Trump har i stor grad holdt seg utenfor offentlighetens søkelys etter at hun forlot Det hvite hus i 2021, selv om ektemannen driver valgkamp for neste års valg og står overfor en rekke juridiske utfordringer, blant annet fire tiltaler som har ført til at han må møte i retten.

Den tidligere førstedamen var ofte å se ved sin manns side under valgkampen i 2016 og i presidentperioden, men har så langt ikke vært å se i den nåværende valgkampen eller ved noen av ektemannens rettssaker.

Men da den tidligere presidenten tirsdag forrige gikk inn i rettssalen til den sivile bedragerisaken mot ham i New York, ble han spurt av journalister om hva Melania synes om bedragerisaken som statsadvokat Letitia James har innledet mot ham.

– Hun synes det er en total skam, hun synes det er veldig, veldig urettferdig, og at det bare er valginnblanding. Alt er valginnblanding, og alt begynner med justisdepartementet. Det begynner med Biden, svarte Trump.