Press mot Israel for å avvente bakkeinvasjonen

USA og deres allierte har i møter med Israel bedt dem tenke seg grundig om før en eventuell Gaza-invasjon, for å unngå å bli sittende fast i en hengemyr.

Det opplyser flere ikke-navngitte kilder, deriblant en forsvarsminister i et Nato-land, til CNN.

De vestlige allierte skal ikke ha prøvd å snakke Israel fra en bakkeinvasjon, men understreket at målene for å ta ut Hamas må være klart definerte for å unngå at det ender med en langvarig okkupasjon.

Fredag meldte Bloomberg at USA og europeiske land legger press på Israel for å utsette bakkeoffensiven og gi tid til forhandlinger om gislene i regi av Qatar.

Trakk tilbake et «ja»

På vei om bord på Air Force One fredag kveld fikk Biden spørsmål fra en journalist om hvorvidt han mente Israel burde vente med en bakkeinvasjon til flere gisler var løslatt.

Svaret var ja, men en times tid senere trakk Det hvite hus svaret tilbake.

De presiserte at presidenten ikke hørte hele spørsmålet og trodde han bare svarte på om han ville like å se flere gisler løslatt.

Anslagsvis 200 gisler befinner seg fortsatt i Hamas' fangenskap, de fleste av dem trolig sivile.

Krever tydelige mål

USA og deres allierte har i møter med israelske representanter bedt landet være strategiske og tydelige på målene dersom de går inn på Gazastripen med bakkestyrker, sier kildene til CNN.

– Vårt råd er ikke «ikke gjør det», for vi respekterer fullstendig deres rett til å gå etter Hamas. Og det betyr å gå etter dem uansett hvor de er, sier den nevnte Nato-forsvarsministeren til kanalen.

Ikke bare taktisk manøver

Rådet lyder på å ha en gjennomtenkt strategi, ikke bare en taktisk manøver.

– Vi forventer at Israel handler innenfor internasjonal humanitær lov, men vi forstår at de har å gjøre med en fiende her, sier forsvarsministeren.

Fredag kveld ble en 17-årig israelsk-amerikaner og hennes mor løslatt som de første Hamas slipper fri etter angrepet 7. oktober. Biden snakket med de to amerikanerne på telefon etter de var trygt tilbake i Israel, ifølge Reuters.

President Joe Biden omtalte i et intervju med 60 Minutes på CBS nylig en eventuell okkupasjon av Gaza som en tabbe. Han understreket at ekstremistene i Hamas ikke representerer hele det palestinske folk.