Hvem styrer Hamas?

7. oktober rystet Hamas Israel med sitt største angrep på flere tiår. Men hvem er mennene bak det blodige fremstøtet?

Nyhetsbildet har de siste dagene vært preget av soldater, ødelagte sykehus og israelske embetsmenns ansikter. Lederne i Hamas er i mindre grad i rampelyset og det er ikke tilfeldig.

Siden opprettelsen av organisasjonen har flere av lederne av den militante gruppen levd et liv i eksil og alle frykter til en hver tid israelske leiemordere.

Yahya Sinwar

Yahya Sinwar er den mange anser som Israels mest ettersøkte Hamas-leder i disse dager.

Hamas' leder i Gaza Yahya Sinwar ankommer demonstrasjon i Jerusalem tidligere i år. Les mer Lukk

– Denne mannen og hele hans team er i vårt sikte. Vi vil ta den mannen, sa det israelske forsvarets talsmann Richard Hecht om Sinwar.

Den antatt 60 år gamle mannen fra byen Khan Younis i Gaza har ansvaret for det daglige styret i Gaza siden 2017. Sinwar var en dem som startet forløperen til Hamas' militære gren, Al Majd, og da Hamas ble grunnlagt i 1987 fikk han ansvaret for Hamas' sikkerhetstjeneste.

Allerede året etter ble han arrestert av israelske styrker og dømt til fire livstidsdommer. 23 år senere var han med på å forhandle frem en fangeutveksling der én israelsk soldat ble sluppet fri, mot 1027 palestinske fangers frihet, der i blant han selv.

Ismail Haniyeh

Hamas-lederen Ismail Haniyeh, her etter et møte med egyptiske representanter i 2006. Foto: Adel Hana / AP / NTB Les mer Lukk

Selv om søkelyset etter 7. oktober i stor grad har vært rettet mot Yahya Sinawar, er den øverste lederen for Hamas Ismail Haniyeh. Organisasjonens tøyler har Haniyeh derimot holdt fra Qatar hvor han har holdt til i flere år.

Ismail Haniyeh startet veien mot hovedsetet da han tok over ledelsen av tidligere Hamasleder Sheikh Ahmad Yassin i 1997 og ti år senere ble han valgt til statsminister for Hamas i det palestinske valget. Etter interne konflikter, spesielt med president Mahmoud Abbas, ble han avsatt året etter. I prosessen klarte Hamas og presse Abbas' parti Fatah ut av Gaza og Haniyeh tok over Hamas' lokale lederstilling der.

I 2017 ble han valgt til overordnet leder for Hamas og han har etter 2018 ledet organisasjonen gjennom en relativt rolig periode sammenlignet med tidligere år - helt frem til 7. oktober 2023.

Se video: ABC Nyheter forklarer: Dette er Midtøsten-konflikten

Your browser doesn't support HTML5 video. Derfor er det krig

Mohammed Deif

Mohammed Deif leder Hamas' militære gren Izz al-Din al-Qassam brigaden og er en av de mest mystiske mennene i toppledelsen i Hamas.

Trolig er navnet hans Mohammed Daib Ibrahim al-Masri. Kallenavnet Deif har han fått fordi alltid klarer unngå Israel forsøk på å ta han av dage. Det betyr nemlig «gjest» på arabisk og kommer angivelig av at han bare overnatter én natt hvert sted han sover.

Deif blir ansett som mesterhjernen bak angrepet 7. oktober, et angrep som var bedre koordinert enn noe annet i Hamas' historie. Det er derimot ikke første gang han står bak blodige angrep. I 1996 antar man at Deif planla og overså utførelsen av bombingen av en buss der flere titalls israelere ble drept.

Mohammed Deif skal selv ha startet planleggingen av angrepet 7. oktober og uttalte i et opptak samme dagen at angrepet kom som et svar på det han kaller skjendingen av al-Aqsa-moskeen i Jerusalem og alle de tapte palestinske livene i år.

Mohammed Deif kalles også «mannen med ni liv». Les mer Lukk

Khaled Meshaal

– Gå ut til torgene og gatene i den arabiske og islamske verden på fredag, sa Khaled Meshaal i en uttalelse til Reuters 11. oktober.

Khaled Meshaal, her avbildet i august 2014, er en av grunnleggerne av Hamas. Foto: AP / NTB scanpix Les mer Lukk

Meshaal leder Hamas' diasporakontor fra Qatar, men var fra 2012 til 2017 organisasjonens overordnede leder før Haniyeh overtok.

I 1996 havnet Meshaal i koma da han bodde i Jordan. Mossadagenter hadde sprayet gift inn i øret hans da han var ute å gikk i gatene i den jordanske hovedstaden. Jordanske myndigheter arresterte de israelske agentene og det ble raskt klart at den eneste muligheten for Meshaal til å overleve, var en motgift.

Meshaal og hans leger var avhengige av Israels statsminister Benjamin Netanyahu. President Bill Clinton, ville for alt det var verdt, unngå en internasjonal krise etter arrestasjonen av Mossadagentene og presset Netanyahu til å gi fra seg motgiften som ville redde Khaled Meshaals liv, det samme livet Israel jobbet så hardt for å ta.