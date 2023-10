Italias statsminister går fra samboeren etter skandaleopptak

Italias statsminister Giorgia Melon. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

NTB

Italias statsminister Giorgia Meloni og partneren skiller lag etter at et lydopptak der han på slibrig vis legger an på en kvinnelig kollega, ble publisert.