FN: Gaza kan få sin første nødhjelpsleveranse i løpet av det neste døgnet

NTB

Den første nødhjelpsleveransen til Gazastripen på nesten to uker kan bli gjennomført i løpet av det neste døgnet, mener FN.

– Vi er i dype og avanserte forhandlinger med alle relevante parter for å sikre at en hjelpeoperasjon i Gaza starter så raskt som mulig, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths fredag, ifølge en talsmann i Genève.

Onsdag ga Israel klarsignal til at det snart kan bringes inn en begrenset mengde nødhjelp fra Egypt til Gazastripen via grenseovergangen Rafah i sør – den eneste som Israel ikke selv kontrollerer.

Kan drøye til lørdag

Beskjeden om at 20 lastebiler med nødhjelp skal slippe inn, kom samme dag som USAs president Joe Biden besøkte Israel. Det hvite hus har understreket at det tidligst kan skje fredag.

Ifølge Griffiths kan det drøye til lørdag.

– Den første leveransen ventes å starte i løpet av den neste dagen eller noe sånt, sier Griffiths' talsmann Jens Lærke sent fredag formiddag.

Den varslede leveransen er imidlertid kun en brøkdel av hva som trengs. Griffiths anslår at det må sendes inn 100 fullastede lastebiler hver eneste dag for å møte de enorme behovene for mat, rent vann, medisiner, medisinsk utstyr og drivstoff.

Reparerer vei

Før nødhjelpen kan slippe over Rafah-overgangen, må dessuten egyptiske myndigheter reparere veien som de siste dagene er blitt ødelagt av israelske luftangrep.

Arbeidet med å fjerne betongblokker fra grenseområdet og reparere veien på den palestinske siden, var fredag formiddag i gang, opplyser øyevitner til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Røde Halvmåne står det parkert over 200 lastebiler med om lag 3000 tonn nødhjelp, som bare venter på å slippe inn.

Fullstendig blokade

Det er første gang at Israel går med på å lempe litt på den totale blokaden som ble innført etter at rundt 1400 israelere ble drept og over 200 ble tatt som gisler i Hamas-angrepet 7. oktober.

På palestinsk side nærmer dødstallet seg 3800, ifølge Hamas' helsedepartement. I tillegg er 12.500 såret, mens 1300 mennesker antas å være begravd under sammenraste bygninger.

FN har tryglet Israel om å slippe inn nødhjelp, men Israel har holdt fast på at blokaden er nødvendig for å oppnå målet om å knuse Hamas.