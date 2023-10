SV ber regjeringen ta ledende rolle i etterforskning av krigsforbrytelser i Palestina og Israel

NTB

SV foreslår i Stortinget at Norge skal ta en ledende rolle i etterforskning og straffeforfølgelse av krigsforbrytelser i Gaza, Vestbredden og Israel.

SV ønsker å få med seg Stortinget på å sende en bestilling til regjeringen om at den må ta en slik rolle.

Det dreier seg om etterforskning og straffeforfølgelse av krigsforbrytelser i Gaza, på den okkuperte Vestbredden og i Israel. Forslaget fremmer de trolig neste uke.

– Angrep på sivile er krigsforbrytelser som må etterforskes. Det gjelder både Hamas' angrep i Israel og Israels stenging og bombing av Gaza, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til NTB.

Begge parter anklager hverandre for krigsforbrytelser i krigen som pågår. Det startet med Hamas' angrep på Israel, der over 1400 mennesker ble drept, og opp mot 203 ble tatt som gisler til Gaza. Mange av dem som ble rammet, var sivile og barn.

– Regjeringen må ta grep

Siden har Israel igangsatt en intensiv bombekampanje som har lagt store deler av Gazastripen i ruiner. Minst 3785 mennesker er drept. Det er mange barn og sivile blant de drepte og sårede på Gazastripen.

Ifølge Jan Egeland i Flyktninghjelpen, som koordinerer nødboligorganisasjonene på Gazastripen, er 25 prosent av boligmassen nå ødelagt eller skadd.

SV foreslår at Norge øker bevilgningene til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), Den internasjonale domstolen (ICJ) og Den internasjonale kommisjonen for savnede personer, samt til frivillige organisasjoner som bidrar til dokumentasjon av krigsforbrytelser.

– Regjeringen må ta grep for at disse folkerettsbruddene blir etterforsket, så sannheten kan komme fram og de ansvarlige kan bli tiltalt og dømt, sier Fiskaa.

Vil sende etterforskere

SV påpeker at ICC har opplyst at de er underfinansiert og trenger økonomisk og politisk støtte for å få gjort jobben sin. SV mener Norge kan støtte ICC med penger, etterforskere fra Kripos og andre bidrag det er behov for.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har jurisdiksjon til å etterforske og straffe mulige krigsforbrytelser i krigen.

Det har den ikke tidligere hatt, og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit har advart mot at det kan føre til en tung informasjonskrig med anklager mellom partene. Det kan føre til oppblomstring av ekstremisme, ettersom polariseringen blir så sterk.

– Viktig

– Dette er veldig farlig, sier Hellestveit til NTB dagen etter sykehusangrepet i Gaza, et angrep Israel og palestinske grupper skylder på hverandre for.

SV påpeker at det er viktig at verdenssamfunnet får klarhet i hva som er sant, og at forbrytelser straffeforfølges.

– Norge har en spesiell historie når det gjelder konflikten mellom Palestina og Israel, og bør nå stå i spissen for at partene blir holdt ansvarlig for folkerettsbruddene, sier Fiskaa.