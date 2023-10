Tre av ti har fått mindre tillit til Støre etter Huitfeldt-sparkingen

Spørreundersøkelse:

15 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse svarer at de har fått mer tillitt til statsministeren etter at han sparket Anniken Huitfeldt denne uken. Men dobbelt så mange har fått mindre tillit.

En ny spørreundersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra ABC Nyheter, viser at nesten tre av ti nordmenn, 28,1 prosent, har fått mindre tillit til statsminister Jonas Gahr Støre etter at han byttet ut utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Samtidig sier 42,8 prosent at deres tillit er uendret til Støre. 15,5 prosent sier at de har fått større tillit til Støre etter at han byttet ut Huitfeldt med Espen Barth Eide som utenriksminister mandag. 13,6 prosent svarer vet ikke.

Vil ikke kommentere

Støre opplyser via kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens kontor at han takker nei til å kommentere undersøkelsen.

Et representativt utvalg på 1072 personer er stilt følgende spørsmål av InFact på vegne av ABC Nyheter: «Hvordan har byttet av utenriksminister Anniken Huitfeldt påvirket din tillit til statsminister Jonas Gahr Støre?»

Intervjuene ble gjort tirsdag 17. oktober, dagen etter at statsminister Støre presenterte sin nye regjering.

Embed: måling

33,3 prosent av mennene som er spurt, svarer at de har fått mindre tillit til Støre. Blant kvinnene svarer 22,9 prosent at de har fått mindre tillit til statsministeren.

Feilmarginen er på mellom 2,1 og 3 prosentpoeng.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener undersøkelsen kan tolkes på ulike måter.

– Det mest iøynefallende er at så mange som en tredel av de som har en mening, har fått mindre tillit. Samtidig er det jo to tredeler som sier de ikke er påvirket eller har fått økt tillit, sier han til ABC Nyheter.

Mener Støre gjorde det rette



Huitfeldts avgang har skapt mye bråk, og Støre har ikke lagt skjul på at Huitfeldt gikk av mot sin vilje. Statsministeren har begrunnet avgangen delvis med habilitetssaken som har stormet rundt henne den siste tiden.

– Min bedømmelse er at undersøkelsen først og fremst reflekterer at mange har fått med seg at det har vært en del negative presseoppslag om at Huitfeldt har vært rasende og så videre. Jeg tror det er mye viktigere for tilliten på sikt om de nye statsrådene faktisk klarer å formulere og prege politikk på en bedre måte enn de som de erstatter. Det burde det være muligheter for, for å si det sånn, sier Tuastad.

– Mener du det var riktig av Støre å skifte ut Huitfeldt?

– Jeg mener det var riktig å skifte ut Huitfeldt. Hun vil måtte bruke tid og krefter på habilitetssaken, og Norge trenger en utenriksminister som kan konsentrere seg fullt og helt om jobben.

I likhet med Støre ønsker heller ikke Anniken Huitfeldt å kommentere undersøkelsen, opplyser Arbeiderpartiet til ABC Nyheter.