MDG vil ha svar fra embetsverket i Trettebergstuen-saken

Svarene fra Anette Trettebergstuen om egen habilitet, gjør at MDGs Lan Marie Berg ønsker at embetsverket møter i kontrollkomiteens høring om saken.

– Sånn som dette er i ferd med å spille seg ut, ser jeg at vi blir nødt til å kalle inn noen som kan avkrefte eller verifisere opplysningene fra Trettebergstuen. Det blir vanskelig at det bare skal være hennes versjon i en høring. Støre skal jo også i høringen, men spørsmålet er hvor mye han vil ønske å beskrive forhold i kulturdepartementet, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG til Dagens Næringsliv (DN).

Hun sitter i kontroll– og konstitusjonskomiteen på Stortinget og 7. november skal det være høring om habilitetssakene som i juni felte Anette Trettebergstuen (Ap) som kultur– og likestillingsminister. Både Trettebergstuen og statsminister Jonas Gahr Støre vil møte i høringen.

– En uvanlig situasjon

Nestleder i MDG Lan Marie Berg sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Overfor DN åpner Berg for at kontrollkomiteen på utvide gjestelisten, til å også involvere embetsverket, slik at man får større klarhet i hva som har vært praksis i departementet. Berg innrømmer at det er uvanlig at embetsverket må møte til høring for å avklare hvem som snakker sant.

– Det er en uvanlig situasjon, og akkurat hvordan komiteen bør innhente embetsverkets syn i denne saken, må vi diskutere, sier Berg til avisen.

Hun mener overfor DN at spesielt siden Trettebergstuen har forsvart seg med at hun fulgte vanlig praksis i Kulturdepartementet, så må man få høre om praksisen i departementet har vært slik hun hevder.

Avviste advarsler

Anette Trettebergstuen gikk av som minister i juni da hun hadde foreslått og utnevnt tre venner til ulike styreverv. DN avslørte tidligere denne uka at det var dragkamp i hemmelige møter mellom Trettebergstuens rådgivere, Kulturdepartementet og Statsministerens kontor (SMK) om blant annet ordlyden i talen Trettebergstuen skulle holde.

«I Kulturdepartementet er opplevelsen at adjektiver og beskrivelser som skal gjøre det «verst mulig» for Trettebergstuen tas inn i talepunkter og pressemelding i utkastene fra SMK», skrev DN om møtene.

Se video fra den gråtkvalte pressekonferansen der Trettebergstuen måtte gå av som minister:

I sitt svarbrev til komiteen skrev Trettebergstuen at hun ikke ble advart om at hennes forståelse av habilitetsreglene var feil.

«Gitt at det gjennom ulike saker i mediene har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet. Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette», skriver hun i brevet.

– Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 om DNs sak mandag.

Det var på en pressekonferanse i sommer at Støre sa at Trettebergstuen hadde fått flere advarsler av sitt eget departement mot å foreslå venner hun er inhabil overfor.