Xi: – Kina vil jobbe med Egypt for å stabilisere Midtøsten

Kinas president Xi Jinping holder tale under onsdagens konferanse i Beijing om det såkalte belte- og veiinitiativet, Kinas store prosjekt for infrastruktur og økonomisk utvikling. Foto: Louise Delmotte / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kinas president Xi Jinping sier at Kina og Egypt bør samarbeide for å sikre et mer stabilt Midtøsten.