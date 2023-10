Vestlig støtte til Israel undergraver innsatsen for det globale sørs støtte til Ukraina

USAs president Joe Biden var onsdag i Israel for å møte statsminister Benjamin Netanyahu. Der lovte han urokkelig støtte til landet etter Hamas-angrepet og de påfølgende gjengjeldelsesangrepene. Vestlige diplomater frykter at Vestens støtte til Israel kan undergrave den diplomatiske innsatsen som er gjort for å samle støtte til Ukraina i det globale sør, skriver Financial Times. Foto: Miriam Alster / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Vestlig støtte til Israel i krigen mot Hamas risikerer å undergrave all innsats for å samle støtte til Ukraina i det globale sør, skriver Financial Times.

Reaksjonen på Hamas-angrepet på Israel og Israels løfte om å slå hardt tilbake undergraver mange måneders vestlig innsats for å vise hvordan Russland krenker folkeretten, og åpner for anklager om hykleri. Nå beskyldes vestlige land for å svikte de 2,3 millioner palestinerne i Gaza.

Undergrave innsatsen for å bygge konsensus med viktige land

Det risikerer å undergrave innsatsen for å bygge konsensus med viktige land i det globale sør, som India, Brasil og Sør-Afrika, om behovet for en regelbasert verdensorden med respekt for alle lands suverenitet, sier flere diplomater Financial Times har snakket med.

Så sent som for en måned siden ble det gjort en intens innsats fra USA og G7-landene på G20-møtet i India for å fordømme Russlands angrep på sivile ukrainere, og slik opprettholde respekten for FN-charteret og folkeretten.

– Vi har helt klart tapt kampen i det globale sør

Flere amerikanske diplomater sier privat at de nå frykter at president Joe Bidens kraftfulle støtte til Israel skal skape større distanse til det globale sør.

– Vi har helt klart tapt kampen i det globale sør. All innsatsen vi har gjort når det gjelder Ukraina, er tapt. Glem regler, glem verdensorden, de kommer ikke til å lytte til oss igjen, sier en toppdiplomat i G7.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Gaza: Her blir sykehuset truffet

De fleste utviklingsland har i alle år støttet palestinernes sak, som de ser som en kamp for selvbestemmelse mot den globale dominansen til USA, Israels viktigste støttespiller.

– Ellers mister vil all troverdighet

I Midtøsten mener mange arabere at USA og andre vestlige land aldri har holdt Israel ansvarlig for behandlingen av palestinerne eller brydd seg særlig om brutale konflikter i Syria, Jemen og Libya. Russland og Kina derimot har alltid hatt gode forbindelser til palestinerne.

– Hva vi sier om Ukraina må også gjelde for Gaza. Ellers mister vil all troverdighet. Brasilianerne, sørafrikanerne, indonesierne – hvorfor skulle de noensinne igjen tro på noe vi sier om menneskerettigheter, sier G7-diplomaten.