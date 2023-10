PST følger ekstra med på trusselsituasjonen mot svensker i Norge

NTB

Drapene på to svenske fotballsupportere i Brussel gjør at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjør en ekstra trusselvurdering for de mange tusen svenskene i Norge.

– Vi følger ekstra med på trusselsituasjonen mot svensker i Norge nå. Angrepet i Brussel aktualiserer svensker som mål i Norge, sier seksjonssjef Kai Roger Bastesen i PST til VG.

Han ønsker ikke å si hva som konkret gjøres for å sikre svenske borgere i Norge.

– Sverige har selv uttalt at de har gått fra å være et legitimt mål til et prioritert mål. Vi registrerer at både Danmark og Sverige er langt mer fremtredende i fiendebildet til sentrale trusselaktører som islamske staten IS og al-Qaida, sier Bastesen.

Han legger til at man ikke har observert den samme oppmerksomheten og reaksjonene på koranskjending i Norge som man har i Sverige.

To svenske menn i 60- og 70-årene ble drept i Brussel mandag kveld. De to var i byen for å se landskampen mellom Belgia og Sverige, og bar svenske fotballdrakter. Saken etterforskes som en terrorhandling.