Sandra Borch må svare om ulovlig oppnevnelse

NTB

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) må svare Stortinget om departementets oppnevnelse av lederen i Felles klagenemnd for en tredje periode.

Bakgrunnen for spørsmålene er at Kunnskapsdepartementet (KD) ulovlig oppnevnte Marianne Klausen som leder for Felles klagenemnd for en tredje periode i 2022.

Ifølge loven er det kun lov å sitte som medlem i nemnda i to perioder. Borch har siden vraket Klausen som leder.

– Det er en alvorlig forvaltningsfeil når et departement oppnevner noen i strid med lover og forskrifter, og det er derfor viktig å komme til bunns i hvordan dette kunne skje, sier Himanshu Gulati (Frp) til VG.

Gulati representerer Fremskrittspartiet i utdanningskomiteen på Stortinget. Det er han som nå ber Borch svare på hvordan feilene som ble begått, kunne skje.

Ett av spørsmålene Gulati ønsker svar på, er følgende:

«På bakgrunn av alt som er kommet fram i VG, hvordan vil statsråden forklare at KD omgikk sin egen forskrift og foretok den kontroversielle gjenopprettelsen av Klausen til en 3. periode som leder av Felles klagenemnd?».