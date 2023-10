Jonas Gahr Støre: – Mørket har senket seg over Midtøsten

NTB

Han fikk spørsmål fra Høyre-leder Erna Solberg om hva regjeringen gjør for å beskytte Norge mot en oppsving av voldelig ekstremisme i kjølvannet av konflikten.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykker dyp uro for den siste utviklingen i Palestina og Israel.

– Mørket senker seg over denne regionen på en måte som har enorme konsekvenser for menneskene som bor der. Vi har en samlet sal her, sluttet oss til fordømmelsen av terroren mot Israel som utspilte seg for ti dager siden. Og vi er dypt urolig for de omfattende sivile konsekvensene som skjer på Gazastripen helt opp til øyeblikket nå, sa Støre i Stortinget onsdag formiddag.

– Solberg har rett

– Solberg har rett i at det er ringvirkninger av denne krigen, på samme måte som også Ukraina-krigen. Og jeg har lyst å gjenta her fra Stortingets talerstol at vi er solidariske med det svenske folk over den tragedien som rammet dem i Brussel, hvor mennesker ble drept fordi de bar en svensk fotballdrakt, sier statsministeren.

Har styrket PST og etterretningstjenesten

Han gikk deretter over til å besvare spørsmålet:

– Vi følger veldig nøye med. Vi har kontakt med våre naboland i regionen for å forstå det trusselbildet som er. I Norge kan vi trekke på at vi har ulike miljøer for tros- og livsstilssamfunn, sa Støre.

Han viste også til at regjeringen har styrket PST og etterretningstjenestene.