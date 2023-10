Republikaner nådde ikke opp blant sine egne som ny leder i Kongressen

Republikanske Jim Jordan etter den første avstemmingen som ikke ga ham det nødvendige flertallet for å bli den nye lederen for Representantenes hus i den amerkanske kongressen. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

NTB

I avstemningen om vervet som ny leder for Representantenes hus fikk ikke den republikanske kandidaten Jim Jordan støtte fra nok partifeller til å kapre jobben.

Den ultrakonservative Jordan fra delstaten Ohio er en glødende tilhenger av tidligere president Donald Trump. Han kom på banen etter at Steve Scalise trakk seg som kandidat til det viktige vervet som leder for Representantenes hus fredag.

Tirsdag ble det holdt avstemning, men uten at det ble noe resultat, noe som var ventet av ekspertene. Jordan fikk 200 stemmer, men måtte ha minst 217. I alt 20 av hans egne partifeller stemte mot ham.

Den demokratiske kandidaten, Hakeem Jeffries, fikk støtte fra samtlige av sine 212 partikolleger.

Må finne fram partipisken

Jordan må nå ty til partipisken for å prøve å få et flertall av republikanerne til å føye seg etter flertallet i partiet.

Huset i den amerikanske Kongressen har stått uten leder siden Kevin McCarthy ble kastet. den 3. oktober. Lederen i Representantenes hus er rangert som USAs tredje mektigste folkevalgte etter presidenten og visepresidenten.

At denne lederen ble felt etter mistillitsvotum fra sine egne partifeller, har tidligere aldri skjedd.

Republikanerne har flertallet av setene i Representantenes hus med 221, mens Demokratene har 212.

Trumps favoritt

Men de konservative har slitt med å bli enige om hvem som skal lede dem. McCarthy måtte gjennom 15 avstemninger for å bli valgt i januar, da den lille gruppen høyreorienterte republikanere nektet å stemme for ham. Da han ble felt, skjedde det også gjennom at en liten gruppe ytterliggående republikanske representanter sparket ham fra jobben.

Demokratenes representanter kunne ha sikret McCarthy å fortsette i jobben, men stemte med opprørerne på republikansk side.

Jordan leder justiskomiteen i Representantenes hus og regnes som en av Trumps sterkeste støttespillere i Kongressen. Kort etter mistillitsvotumet mot McCarthy foreslo Trump selv Jordan som ny leder.

– Han kommer til å gjøre en fantastisk jobb og har min komplette støtte som speaker, skrev Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social.