Økende kritikk mot Ursula von der Leyen etter Israel-tur

NTB

I flere EU-land ser det ut til at kritikken av EU-kommisjonens president og hennes håndtering av Israel-Hamas-krisen er på stigende kurs.

Kritikken ser ut til å ha økt i omfang etter at von der Leyen gjennomførte en ikke planlagt tur til Israel for å vise støtte og sympati etter Hamas-angrepet forrige helg.

Tirsdag ettermiddag møtes EU-landenes stats- og regjeringssjefer til et ekstraordinært, digitalt toppmøte for å diskutere konflikten mellom Israel og palestinerne.

Krigen har allerede ført til en humanitær katastrofe på Gazastripen. Der blir et barn nå drept hvert kvarter, ifølge Redd Barna.

Blandede signaler

Det er EU-president Charles Michel som har innkalt til toppmøtet. Han ble verken invitert med på eller informert om von der Leyens Israel-tur, noe som har vakt en viss oppsikt.

Flere diplomater sier til Politico at de er svært misfornøyde med at von der Leyen under besøket i Israel sterkt betonet Israels rett til å forsvare seg. Men samtidig nevnte hun ikke at en gjengjeldelse må holdes innenfor folkeretten.

En slik uttalelse kom først fredag, flere dager etter besøket.

Ifølge The Guardian ville møtet slett ikke ha funnet sted om det ikke var for de svært blandede signalene som EU sendte ut i dagene etter Hamas-angrepet.

For eksempel skrev EUs bistandskommissær Oliver Varhely at EUs bistand til palestinerne ville opphøre øyeblikkelig som følge av angrepet.

Det ble raskt trukket tilbake etter at en rekke EU-land reagerte kraftig.

Kritiserte offentlig

Også EUs utenrikssjef Josep Borrell har offentlig kritisert von der Leyen for å gå utenom boka.

– EUs utenrikspolitikk bestemmes på EU-toppmøtene og blir diskutert av EU-landenes utenriksministre på møter ledet av meg, uttalte han nylig.

Slike uoverensstemmelser kan ikke fortsette, sier kilder nær prosessen. Innen EU er det økende bekymring for at krigen på Gazastripen kan skade EUs innflytelse og støtte i land i det globale sør – Afrika, Midtøsten og Asia.

Nettopp derfor er det viktig at EU taler med én stemme, sier de.

Beskyldes for «sololøp»

Også i forrige måned vakte det som i Brussel-kretser nå blir omtalt som von der Leyens «sololøp», oppsikt.

Da dro EU-kommisjonens president sammen med EU-parlamentets president Roberta Metsola og Nederlands statsminister Mark Rutte over Middelhavet og undertegnet en asylavtale med Tunisia.

Verken EU-presidenten, EUs utenrikssjef eller Ministerrådet ble konsultert i forkant, ifølge EU-kilder.

Von der Leyen har foreløpig ikke gjort det klart om hun stiller til valg neste år for en ny femårsperiode som EU-kommisjonens president.