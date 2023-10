Erna Solberg avviser inhabilitet rundt coronatiltak

NTB

I et nytt brev til kontrollkomiteen på Stortinget avviser Høyre-leder Erna Solberg at hun har vært inhabil i beslutninger om tiltaksnivå under coronapandemien.

Solbergs ektemann Sindre Finnes satset på kursfall på Oslo Børs i dagene før Solberg-regjeringen innførte nye coronainnstramminger i september 2020.

Solberg mener at dette ikke gjorde henne inhabil.

Hun viser blant annet til at man ikke er inhabil under behandling av nivået på inntektsskatten, og at bønder ikke er inhabile under behandlingen av jordbruksoppgjøret.

– Etter det jeg har forstått fordi slike beslutninger anses å være overordnede, av generell karakter og angår mange, skriver Solberg.

Solberg: – Svært lei meg

Hun påpeker også at endringene i tiltaksnivå under pandemien fikk store konsekvenser for mange mennesker. Og at noen næringer tapte på tiltakene, mens andre, deriblant varehandelen opplevde økt omsetning.

– Mange tilpasset sine posisjoner i finansmarkedene i tråd med egne forventninger til den økonomiske utviklingen. Jeg gjør for ordens skyld også oppmerksom på at mange av de store selskapene på Oslo Børs er vel så eksponert for den globale økonomiske utviklingen som for den norske, skriver hun.

I brevet svarer Solberg på en rekke spørsmål hun har fått fra komiteen om habilitetssaken rundt ektemannens aksjekjøp.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har behandlet saker som statsminister hvor jeg var inhabil, skriver Solberg avslutningsvis.

(Artikkelen fortsetter under video)

Your browser doesn't support HTML5 video. Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen Les mer Lukk

– Habilitetsreglene er viktige

Høyre-lederen gjentar at det er hennes ansvar å avklare sin egen habilitet, men at hun og ektemannen hadde en enighet hvordan han skulle opptre.

– Frem til nylig så jeg ingen grunn til å mistro de opplysningene jeg fikk av min ektemann. Når det i ettertid viser seg at han likevel har drevet omfattende handel i det skjulte, er det klart for meg at jeg burde ha gravd mer enn dette, skriver Solberg.

Hun påpeker at habilitetsreglene er viktige, både for å sikre at de riktige beslutningene blir fattet, men også for at det skal være mulig å ha tillit til at beslutningene blir fattet på riktig grunnlag.

– Denne saken bidrar til å svekke denne tilliten. Det er derfor alvorlig at jeg, selv om jeg på tidspunktet ikke var klar over dette, har deltatt i behandlingen av saker mens jeg har vært inhabil, skriver hun.